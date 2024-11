Ricardo Falavinha Jr. alia ciência e paixão pelo esporte para transformar a ortopedia em Curitiba

Ortopedista esportivo e educador físico usa conhecimento único para promover saúde, prevenção e qualidade de vida

Com uma trajetória que une a medicina e o esporte, Ricardo Falavinha Jr, se destaca por seu trabalho como ortopedista esportivo.

Atendendo atletas e praticantes amadores de atividades físicas em seu consultório, oferece uma abordagem diferenciada, guiada pela formação em educação física e pela compreensão detalhada dos gestos esportivos.

"Essa formação dupla faz toda a diferença. Quando sei o movimento específico que o paciente faz, entendo melhor a lesão e como tratá-la", explica.

Desde cedo, o universo da medicina já fazia parte de sua vida. "Eu sempre amei o esporte e, como não passei no vestibular, de primeira, optei pela educação física. Mas o sonho de ser médico continuou e, anos depois, minha namorada, hoje esposa, me incentivou a tentar novamente. Tudo se encaixou como se fosse para ser”, relembra

O foco são os atletas profissionais e os amadores e praticantes frequentes, que encaram o esporte com paixão e dedicação. “Essas pessoas podem não ter todo o suporte de um profissional, mas o corpo delas ainda exige o mesmo nível de cuidado. Eles merecem um olhar específico, que leve em conta o tipo de movimento que fazem, o ritmo e as demandas de cada atividade”, acrescenta.

Entre as lesões mais comuns estão, as musculares e tendíneas, que exigem paciência e cuidado na recuperação. "Eu sempre digo que o que você planta agora, você vai colher lá na frente. O impacto psicológico de ficar parado por meses é muito forte, e meu papel é ajudá-los a compreender a importância desse processo. Já passei por isso também, com uma prótese de quadril que me deixou sem jogar bola por quase um ano. Então, sei o que significa”, reflete.

O papel da prevenção é central em seu trabalho, e ele faz questão de conscientizar os pacientes sobre os riscos do uso indiscriminado de anti-inflamatórios sem orientação. "Eu sou direto: continuar tomando sem acompanhamento pode levar a problemas graves. O remédio não trata a causa, só alivia. A verdadeira cura está no fortalecimento, na fisioterapia e em práticas conscientes”, reforça.

Ele está na fase final de construção de um centro de medicina esportiva em Curitiba, onde sua equipe vai oferecer uma estrutura completa, incluindo análises de movimento e avaliação biomecânica.

“Quero proporcionar uma experiência integral. Vamos poder analisar o movimento de cada paciente, entender se a técnica dele está correta e ajustar o que for preciso. É um sonho antigo, e estou ansioso para ver isso acontecendo”, comemora.

Para o futuro, deseja continuar ajudando seus pacientes a retomar suas atividades com segurança e qualidade de vida, reforçando a importância de um estilo de vida equilibrado.

"A vida é muito curta para focarmos apenas no trabalho e esquecermos de cuidar de nós mesmos. Façam atividade física, cuidem da alimentação, aproveitem a família e cultivem um hobby. Trabalho é importante, mas viver de forma plena é essencial. Não há legado maior do que o reconhecimento dos próprios pacientes ao verem sua saúde restaurada. O mais importante é fazer a diferença na vida dessas pessoas e devolver a elas a qualidade de vida. Se o paciente volta e me diz que não sente mais dor, que está ‘novo’, então o meu trabalho valeu a pena”, finaliza.

Site: https://www.drfalavinhajr.com.br

Instagram: https://www.instagram.com/drricardosfalavinhajr