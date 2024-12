Kethy Kist conta como começou a atuar em produções cinematográficas

Atuando entre o Brasil e os Emirados Árabes Unidos, atriz narra sua trajetória até alcançar os palcos e festivais internacionais

Natural de Curitiba, capital do Paraná, a atriz Kethy Kist fala sobre sua jornada de superação e sucesso no cinema e no teatro. “Deixei uma carreira consolidada como comissária de bordo para me dedicar integralmente ao sonho de atuar e produzir. Hoje vivo entre Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e o Brasil, com projetos teatrais e cinematográficos”, conta.

Mudou-se para o mundo árabe em 2015, onde trabalhou por sete anos e meio em uma companhia aérea. Apaixonada pelas artes desde a adolescência, participou por mais de seis anos no teatro amador, mas foi em 2020 que decidiu por um novo rumo.

"Eu voltei a fazer aulas de atuação e logo percebi que não conseguia mais conciliar as duas profissões. Era como se algo maior estivesse me chamando. Tomei a decisão de largar um trabalho estável para perseguir um sonho que não me deixava em paz", revela.

Buscou formação com diversos preparadores, como Ivana Chubbuck e Fátima Toledo, participou de cursos intensivos em Londres e estudou na SAE Academy, em Dubai. "Eu sempre acreditei que atuar exige dedicação constante. Cada personagem tem suas peculiaridades, e estudar me ajuda a entregar performances autênticas", explica.

Pôster do filme por Justyna Frankiewicz

Com mais de 10 peças de teatro realizadas, participou de curtas-metragens premiados, como Situationship – Amigas Coloridas, que acumulou mais de 270 mil visualizações no YouTube e foi selecionado para festivais internacionais, como o Bangkok Thai International Film Festival, na Tailândia, e o SaFFlicks, no Reino Unido.

Em 2023, estrelou e produziu uma web série que alcançou cinco milhões de espectadores em seis meses, chamando a atenção e sendo premiada pelo IQFAF Festival Internacional, de Las Vegas, nos Estados Unidos, onde recebeu o título de melhor atriz pelo voto popular. "Ela nasceu como um experimento de aula e acabou tomando proporções que eu jamais imaginei. Foi incrível ver o impacto que causou no público", conta.

Kethy marcou presença em alguns eventos de cinema, como o Festival de Cannes, na França, o Festival de Cinema de Gramado, no Rio Grande do Sul, e o Red Sea Film Festival, na Arábia

Saudita, em 2024, consolidando sua posição na indústria, ampliando suas conexões e oportunidades de colaboração.

Sua trajetória não se limita à atuação. “Escrevo e elaboro meus próprios projetos. Em 2025, vou lançar o curta Everyone Has Flaws, You Just Happen to Know Mine, que promete emocionar a todos. Além disso, estou na pré-produção do meu primeiro longa, To My Daughter Faith, um drama feito por mim, que aborda temas profundos e universais. Com o cinema encontrei uma maneira de contar histórias que realmente tocam as pessoas", destaca.

Ela trabalha ao lado de seu marido, o diretor Paulo Sloboda, com quem está desenvolvendo produções que conectam o mercado audiovisual nacional e o dos EAU. “Juntos, buscamos fortalecer a indústria cinematográfica”, orgulha-se.

“Me inspiro em narrativas de superação, como as de atrizes que enfrentaram desafios para chegar ao estrelato. Acredito que a resiliência e o trabalho duro são fundamentais para vencer. Relatos de sucesso não acontecem do dia para a noite, é preciso muita perseverança e paixão para seguir em frente, mesmo diante de críticas e rejeições", reflete.

Para quem sonha em seguir a mesma trajetória, ela dá um conselho. "Se interpretar é uma necessidade para você, siga em frente. Não é fácil, mas é recompensador. É preciso amar profundamente o que faz, e acredito que a arte tem o poder de nos conectar e transformar vidas", conclui.

Instagram: @kethykist