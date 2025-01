José Vinicius Martins destaca-se na neuropediatria com atuação no RJ

Especialista oferece atendimento humanizado, com foco no Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, autismo e dislexia

Especialista em neurologia pediátrica e adulta, José Vinicius Martins tem se destacado pelo compromisso com a compreensão e o tratamento de transtornos do neurodesenvolvimento, como TDAH, Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, autismo e dislexia, aliando conhecimento técnico, humanização e atenção às necessidades de cada paciente para transformar o impacto dessas condições na vida de famílias.

A escolha pela área surgiu do fascínio pelos desafios do cérebro humano. “Percebi o quanto a intervenção precoce pode mudar a história de uma criança. Não bastava tratar, era preciso compreender o contexto de vida, os desafios emocionais e sociais envolvidos. É outro universo,” conta.

Dessa vivência, decidiu concentrar grande parte de sua prática na neuropediatria, uma área que considera essencial para a construção de um futuro mais inclusivo.

Ele atende em dois locais no Rio de Janeiro: consultório particular na Vila Valqueire e na Barra da Tijuca, onde oferece suporte integral às famílias e crianças com transtornos do neurodesenvolvimento. Ambos os espaços são planejados para unir acolhimento e tecnologia, garantindo um atendimento humanizado e eficiente.

“TDAH não é apenas sobre não conseguir se concentrar. Ele envolve dificuldade em regular emoções, impulsividade e até mesmo baixa autoestima. Muitas crianças chegam ao diagnóstico após anos enfrentando estigmas e cobranças excessivas”, explica.

O tratamento exige mais do que medicação, se necessário. “Um plano eficaz inclui psicoterapia, suporte familiar e estratégias na escola. Não existe uma solução única; cada criança tem suas particularidades,” reforça.

Outro foco seu é o autismo. “É um transtorno que afeta a interação social, a comunicação e o comportamento. Os primeiros sinais podem ser sutis, como a falta de contato visual ou o atraso na fala. Identificar isso cedo abre portas para intervenções que podem mudar drasticamente a qualidade de vida. Os pais são nossos aliados. Quando conseguimos orientar e envolver a família, o tratamento se torna muito mais eficaz,” comenta.

A dislexia, muitas vezes subestimada, é outro ponto de atenção. “O maior problema é o impacto emocional. Uma criança com dislexia pode se sentir incapaz, o que afeta a autoconfiança. A escola também tem um papel fundamental. Adaptações como mais tempo para realizar provas e o uso de tecnologias de apoio são essenciais para garantir que todos tenham as mesmas oportunidades,” afirma.

Um tema recorrente é o impacto das telas no desenvolvimento infantil. “O uso excessivo de dispositivos eletrônicos pode agravar sintomas de ansiedade e atrasos no desenvolvimento. Não sou contra, mas é preciso encontrar equilíbrio. As telas não substituem a interação humana, que é fundamental para o aprendizado e o desenvolvimento emocional,” reflete.

Ao mesmo tempo, reconhece os avanços como aliados. “Ferramentas como exames de imagem e testes computadorizados nos ajudam a ser mais precisos, mas nada substitui o contato humano,” ressalta.

Um dos maiores desafios é combater mitos e desinformações. “As redes sociais estão cheias de soluções milagrosas, mas poucas têm base científica. Nosso papel é educar e orientar a buscar tratamentos seguros. A informação é a maior aliada. Compartilho orientações para que os pais saibam como agir e quais sinais observar,” acrescenta.

A humanização é um dos diferenciais. “Tratar transtornos do neurodesenvolvimento exige olhar além. É preciso entender como isso afeta a dinâmica, as emoções e as perspectivas futuras da criança,” enfatiza.

A confiança entre médico e paciente é construída com empatia e comunicação clara. “As famílias precisam de respostas objetivas, mas também de acolhimento. É um equilíbrio que buscamos diariamente,” conclui.

“Meu objetivo é ajudar mais profissionais a entenderem essas condições e a atuarem de forma eficiente. O impacto pode ser imenso se trabalharmos juntos. Tratar é mais do que diagnosticar. É caminhar junto, ouvir suas dores e celebrar cada conquista. É isso que me motiva todos os dias,” finaliza.

Instagram: @dr.josevinicius