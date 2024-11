Sorocaba surpreende ao postar foto antiga com Virginia Fonseca

O cantor Sorocaba, que faz dupla com Fernando, chamou a atenção dos seguidores ao postar uma foto antiga com Virginia Fonseca

Nesta sexta-feira, 1º, Virginia Fonsecarecebeu a dupla Fernandoe Sorocaba para gravar o seu programa, o 'Sabadou', no SBT.

Após a gravação, o cantor Sorocaba usou as redes sociais para postar uma foto ao lado de Fernando e da apresentadora e surpreendeu os seguidores ao resgatar uma foto antiga ao lado da influencer, tirada há 15 anos.

No registro, a mulher do cantor Zé Felipe aparece bem novinha. "Passe para o lado para voltar 15 anos! O que vocês acham, o tempo colaborou com a gente?", escreveu o marido da influenciadora digital Biah Rodrigues.

A publicação chamou a atenção dos internautas. "Que antes e depois de respeito!", disse uma seguidora. "Nunca que você imaginaria que hoje eles também iriam admirar o seu trabalho como você admirava o deles", escreveu outra. "O tempo foi bom", afirmou uma fã.

Virginia também deixou um comentário na postagem. "Que honra!!!!!!! Obrigada por terem ido no programa, amei "rever" vocês", escreveu a famosa, mãe de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Confira:

Virginia desabafa sobre lado negativo de ser famosa

Virginia Fonseca é uma das personalidades brasileiras mais populares nas redes sociais. Seguida por quase 51 milhões de pessoas só no Instagram, ela não se limita a mostrar sua rotina quase que em tempo real com a transparência que o público gosta. Maternidade, vida de empresária, publis, aquisições de luxo e tudo o que uma estrela tem direito.

Apesar de ocupar uma posição desejada por muitas pessoas que sonham em fazer sucesso e atrair os holofotes, a apresentadora do Sabadou, do SBT, reconhece que tudo na vida tem seu lado negativo. Em entrevista à CARAS Brasil, é direta: "Tudo tem seu ônus e bônus, isso é um fato! Sim, claro que tem. E no meio desses dois pontos precisamos achar o equilíbrio...", explicou. Veja a entrevista completa!

