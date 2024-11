Thiago Fragoso completa 43 anos; ator protagonizou primeiro beijo gay em uma novela da Globo

Nesta sexta-feira,01, Thiago Fragoso completa 43 anos; relembre momentos marcantes da carreira do ator

Nesta sexta-feira, 01, o ator Thiago Fragoso está completando 43 anos. De volta aos palcos depois de oito anos afastado, o artista que reúne inúmeros trabalhos marcantes na televisão brasileira foi um dos atores responsáveis pelo primeiro beijo homossexual em uma novela da Globo.

Em participação no programa Otalab, de Otaviano Costa (51), no ano passado, Fragoso relembrou o momento em que protagonizou a inesquecível cena junto com o ator Matheus Solano(43), na novela Amor à Vida, que foi ao ar em 2013.

Na ocasião, o ator descreveu o momento de tensão ao gravar o beijo, que inicialmente seria apenas um selinho, mas acabou se tornando um beijo caloroso, que os atores apelidaram de 'Tarcísio Meira (1935-2021) e Glória Menezes (90)', pois se inspiraram no casal global para realizar a cena.

"Não era para ofender ninguém que está em casa. Não era nossa intenção. Era dar voz a quem nunca tinha tido voz. Levar para a televisão o que muita gente queria ver há muito tempo”, explicou ele à Otaviano Costa.

“Foi uma tensão porque até a hora do capítulo ir ao ar a gente não sabia se o beijo ia ser cortado ou não. A gente teve a confirmação no primeiro bloco”, continuou o ator.

“Muito legal, porque foi uma abordagem do meu lado que eu procurei trazer o coração. Eu sempre tive o desejo de fazer um personagem nesse campo homoafetivo porque eu queria trazer um lado coração e não um comentário de maneirismos ou de comportamento. Mas, sim, trazer um tratado sobre caráter, independente da sua vida sexual”, finalizou.

TÍTULO DE GALÃ

Recentemente, em entrevista àCARAS Brasil, o ator falou sobre o título de galã que carrega devido ao seu estereótipo e papeis na telinha: "Fiz personagens totalmente diferentes uns dos outros. A história do galã é só uma categoria que se dá a todo ator que protagoniza novela. É como eu encaro”, explicou.

FAMÍLIA

Ainda em entrevista à CARAS Brasil, o artista falou sobre os filhos Benjamin (13) e Martin (4), fruto da relação com a atriz Mariana Vaz (45): "Sou um pai vocacionado. Tem que ser para ter filho hoje em dia. Aquele pai turista que terceirizava tudo para a mãe acabou. Nada me deixa mais feliz que meus filhos”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thiago Fragoso (@thiagofragoso)

“Crio meus filhos para serem homens amorosos, responsáveis, que não tenham medo de suas vulnerabilidades e que não sejam subjugados pelo arquétipo falido do homem tradicional. É um trabalho intenso… Mas fui agraciado por dois meninos que são só amor, apesar de todos os testes da paternidade”, declarou.