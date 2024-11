Amanda Meirelles assume romance e posta primeira foto com empresário

A ex-BBB Amanda Meirelles assumiu o namoro com o empresário Thiago Pannaforte e postou a primeira foto ao lado do amado. Veja!

Ao que parece, o amor está no ar. Nesta sexta-feira, 1º, Amanda Meirelles assumiu o romance com o empresário Thiago Pannaforte.

A ex-BBB compartilhou em seu Instagram Stories uma foto em que aparece ao lado do amado durante uma viagem para Campos do Jordão. Além de marcar a rede social do rapaz, Amanda ainda colocou um emoji de coração.

Mais cedo, a famosa ironizou o interesse das pessoas em sua vida amorosa. "Vem algo muito forte por aí e nem estou falando de homem, hein? (risos). O brilho sumindo... Mas o que quero falar é da minha vida profissional. Quem me acompanha abe o quanto eu me esforço para fazer conteúdo com credibilidade, sempre voltado para a saúde. Hoje de manhã tive uma notícia, fiquem com dedinhos cruzados, que coisas boas estão vindo", disse ela.

Na última quinta-feira, 31, Amanda fez questão de mostrar o quarto do hotel todo decorado com pétalas de rosas. "Epa! Não sabíamos lidar com isso. Não tínhamos chegado a essa fase", brincou ela. O casal tem sido visto junto desde o Réveillon, mas ainda não haviam assumido o namoro.

Inseguranças

Amanda Meirelles, vencedora do Big Brother Brasil 23, reality da Rede Globo, relembrou que descobriu muitas inseguranças com o próprio corpo durante seu tempo confinada.

"Muitas coisas que eu achava que era bem resolvida, lá eu descobri que não era. Eu era muito bem resolvida, teoricamente. Tanto que boa parte das pessoas falavam assim: 'Ai, Amanda é uma personagem, olha as fotos dela'. Mas eu usava muito filtro", disse ela durante participação no programa Sem Censura.

Dentro da casa mais vigiada do Brasil, Amanda começou a ter vergonha de fazer algumas atividades simples, como tomar banho. A médica contou que usava roupão ou camiseta para esconder o corpo. "Dentro do programa, fiquei com vergonha de tomar banho de biquíni. Aí eu me toquei e falei assim: 'Caramba, tenho problema de corpo'. Eu sempre tive a minha vida inteira, mas nunca tinha prestado atenção".

Segundo a Amanda, ela também tinha vergonha de entrar na piscina e afirmava não gostar de praia, quando na verdade apenas tinha vergonha de usar biquíni. "Eu tentava me enganar de que era bem resolvida com o meu corpo. Tinha mecanismos de defesa para mim mesma. Até que de repente eu olhei e aí quando eu via todo mundo entrando na piscina e eu ficava do lado de fora, ou se não eu pegava, tirava a roupa, saía correndo e pulava na piscina. Na minha cabeça ninguém estava vendo. Então, são coisas que aí eu parei para perceber. Lá, eu percebi que não gostava de praia e propaguei isso porque eu tinha vergonha de usar biquíni", desabafou ela.

