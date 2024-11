Fernanda Motta se derrete ao mostrar a filha tocando piano: 'Achei fofo demais'

A modelo Fernanda Motta encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um vídeo da filha, Chloe, tocando piano

Fernanda Mottachamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta sexta-feira, 1º, ao compartilhar um registro raro de sua filha, Chloe, de 10 anos.

No feed do Instagram, a amodelo postou um vídeo em que a herdeira aparece tocando piano e se derreteu com o talento da menina. "Deus está presente em todas as coisas, e a música é uma delas", disse a famosa no começo da legenda.

"Eu fico só observando e agradecendo… a música transforma, educa e acalma o coração! Não costumo postar minha filha tocando no feed, mas achei fofo demais. Vai que ela alegra a sexta de alguém!", completou Fernanda.

Os internautas ficaram admirados com o vídeo. "O jeitinho dela: quanta sensibilidade! Artista", disse uma seguidora. "Essa lindeza é uma artista!! Muito orgulho dela!!", escreveu outra. "Que coisa mais linda", falou uma fã. "É uma artista!!! Parabéns pela filha talentosa!", comentou mais um.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por F E R N A N D A M O T T A (@fernandamottaoficial)

Fernanda Motta posta cliques inéditos com a filha em viagem

Em julho, Fernanda Motta encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques inéditos com a filha, Chloe, que está com 10 anos. A modelo e apresentadora viajou com a herdeira por Paris, na França, e contou que a filha fez questão de tirar algumas fotos em frente a Torre Eiffel.

Nos registros, mãe e filha aparecem aparece fazendo várias poses e mostrando o ponto turístico de vários ângulos. "Bonjour. Se estamos juntas em Paris, é certo que passaremos por aqui (ela pede toda vez rsrs)… ainda mais assim tão linda! Te amo filha, você é a melhor companhia do planeta", escreveu a famosa na legenda da publicação. Veja as fotos!

