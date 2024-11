Gisele Bündchen vive com endometriose, a doença pode prejudicar a gravidez? Médica explica

Em entrevista à CARAS Brasil, a ginecologista e obstetra Fabiane Gama explica sobre endometriose e avalia gestação de Gisele Bündchen

Uma notícia bombou no mundo dos famosos nos últimos dias, onde foi anunciado que Gisele Bündchen (44) está grávida de seu terceiro filho! A supermodelo também convive com endometriose, mas será que a condição pode trazer riscos para a gestação? Em entrevista à CARAS Brasil, a ginecologista Fabiane Gama, com especialização em Ginecologia e Obstetrícia explica sobre o assunto e relação da doença com a gravidez.

Gisele Bündchen é mãe de Benjamin, de 14 anos, e Vivian, de 11, frutos do casamento anterior com Tom Brady, agora, a famosa está à espera do primeiro filho com seu namorado, o instrutor de jiu-jitsu Joaquim Valente.

A Sociedade Brasileira de Endometriose e Cirurgia Minimamente Invasiva estima que uma em cada dez mulheres sofre com essa doença e mais de 30% dos casos podem repercutir com infertilidade. A Dra. Fabiane Gama esclarece se essa condição pode impactar na gravidez da supermodelo.

"Na verdade, a endometriose causa mais problemas antes da gestação, do que durante o período, pois a condição acomete as trompas, órgãos responsáveis pela condução do óvulo ao útero, impedindo que esse trajeto aconteça e o óvulo fecundado seja implantado no útero. Por essa razão, ela é responsável por muitos casos de infertilidade", explica.

A especialista afirma que é necessário um cuidado maior durante os primeiros meses da gestação, justamente, para estar atenta a possíveis complicações, depois desse período, a gravidez passa a ser mais tranquila.

"Se a mulher consegue engravidar com endometriose, ela, muito provavelmente, já está aderindo ao tratamento, e apesar de precisar ter mais atenção nos primeiros meses, pelo risco de abortamento expontâneo e precisar fazer um acompanhamento médico constante, o desfecho da gestação costuma ser tranquilo", declara.

A Dra. Fabiane Gama esclarece que cada vez mais está sendo comum mulheres engravidando após os 40 anos. Ela afirma que já existem vários estudos que mostram que esses números de gestações têm aumentado em relação há alguns anos. Com relação a idade e endometriose, a especialista avalia.

"Toda gravidez após os 35 anos já precisa ter maior atenção, quando falamos de mulheres 40+ e com endometriose o cuidado precisa ser redobrado, pois temos dois fatores de risco para problemas gestacionais. Então o acompanhamento médico constante para rastreio precoce de qualquer problema que possa aparecer é fundamental", finaliza.

Leia mais:Gisele Bündchen pode sofrer complicações com gravidez após os 40 anos? Médica explica: 'Atenção'

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE GISELE BÜNDCHEN NAS REDES SOCIAIS: