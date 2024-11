Lais Ribeiro afirma se sentir mais segura após maternidade: 'Me emociono ao lembrar'

Em entrevista à Revista CARAS, a modelo Lais Ribeiro confessa transformações em sua vida após o nascimento do primeiro filho e detalha sobre gestação

Considerada uma das modelos brasileiras mais bem-sucedidas da cena fashion, Lais Ribeiro (33) também brilha fora das passarelas com seu papel de mãe! Em entrevista à Revista CARAS, ela abre o coração ao falar sobre maternidade e afirma que essa experiência a tornou uma mulher mais segura: "Me emociono ao lembrar".

A modelo está grávida do segundo filho, fruto do casamento de dois anos com o ex-jogador do basquete norte-americano Joakim Noah (39). A artista já é mãe de Alexandre (16), de relação anterior, Lais admite se sentir mais segura neste momento de sua vida, isso porque a primeira gestação veio quando ela tinha só 17 anos.

“Na época, tive que lidar com a saudade para poder lutar por um futuro melhor para meu filho. Não foi fácil, mas tive sorte desde o início da minha carreira. Consegui me estabelecer e levá-lo comigo para NY. Até hoje me emociono ao lembrar disso”, conta ela.

Agora, os tempos são outros e Lais tem conseguido abraçar a fase com mais calmaria, tanto que desembarcou no Havaí com o amado para eternizar o momento. A modelo analisa as diferenças entre as duas gestações: "A gestação do Alexandre foi supertranquila, não tive enjoos e nenhum desconforto. Nessa tenho enfrentado mais desafios", revela.

"Muitas amigas me falaram sobre o hypnobirthing (método humanizado com auto hipnose que ajuda no parto) e fiz as aulas com a Joana Sepreny, indico para toda mulher grávida! Me passou segurança. Muitos mitos que ouvimos sobre a gestação se foram depois que fiz o curso. Conhecimento é tudo, principalmente em questão do seu próprio corpo. Aprendi muito e me sinto supersegura para o que der e vier, além de estar muito mais conectada comigo mesmo", finaliza.

