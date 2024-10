Bruno Loves fala sobre projetos com a esposa, Priscila Fantin: 'Estar junto'

Em entrevista à Contigo! Novelas, o ator Bruno Loves fala sobre carreira, relação com Priscila Fantin e revela futuros projetos

Bruno Lopes, que recentemente mudou o seu nome artístico para Bruno Loves, marido da atriz Priscila Fantin, conversou com a Contigo! Novelas sobre carreira, relacionamento e futuros projetos. Acompanhe:

Por que decidiu mudar seu nome artístico para Bruno Loves?

"Esse nome me trouxe realmente um sentido muito maior, uma vitalidade maior e é mais condizente com o meu momento atual, com a minha maturação pessoal e com a minha força profissional. Além, claro, de todos os conteúdos aos quais tenho me capacitado de forma paralela ou direta com a minha profissão. Como ator, tudo que faço para o crescimento e conhecimento pessoal reflete no meu profissional."

Como foi o processo para chegar a esta decisão?

"Há um tempo eu venho mergulhando profundamente no autoconhecimento. Em uma das conversas com minha esposa, chegamos a falar sobre meu nome artístico, pois eu sempre achei muito bonito os nomes que realmente traziam a força de sentimentos. Recentemente, ela me presenteou com um mapa numerológico e a gente entendeu e identificou ali um número que talvez não fosse tão positivo para o trabalho, então fizemos mudanças para ver se sortia algum tipo de nome que fosse condizente com um número interessante e o Loves bateu exatamente. E o Loves, ou seja, o Bruno ama, é uma coisa que eu procuro fazer e está dentro dos nossos projetos, não só aqueles que todo mundo já consegue acessar, mas também os que estão saindo do forno."

Acha que o novo nome pode mudar sua imagem perante o público?

"Tenho certeza de que as pessoas vão receber isso com afetividade, carinho, amor e entendimento. É o que eu emano, principalmente agora. Me sinto mais fortalecido, engajado e consigo entregar uma qualidade maior do meu trabalho."

Então é isso que o conceito de “vibrar mais amor” significa?

"Eu acho que vibrar mais amor é amadurecimento pessoal, é compartilhar conhecimento. O amor se pratica a partir do momento que a gente leva para as outras pessoas nosso conhecimento. E eu já tenhoexecutado isso diariamente tanto em minha profissão quanto fora dela."

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bruno Loves (@brunolopes)

Com mais de 20 anos de carreira, quais os maiores desafios que você já enfrentou na trajetória?

"Sempre tive uma certa inquietude. Mas isso me proporcionou muita coisa positiva. Busco, todo dia, me aprimorar, ler um pouco mais, achar um texto que mexa com o meu coração... e batalhar para me manter em cartaz. Acho que o trabalho do ator é esse, se desafiar todos os dias, em todas as produções, em todos os momentos. A gente não pode ficar parado e se contentar."

De lá para cá, qual personagem mais marcou sua trajetória e por quê?

"Tenho um carinho por todos os personagens que eu fiz, de verdade. Aprendi com todos eles, mas, mais do que aprender com os personagens, eu aprendi com todas as pessoas que eu convivi nos trabalhos que eu tive. Sou muito feliz e estou satisfeito com, de fato, tudo o que fiz."

Em casa, você e a Priscila falam de trabalho?

"Poder trabalhar com a pessoa que você divide a vida é uma oportunidade única, porque não existe competição. Existe uma vontade mútua de que o outro cresça, que o outro seja melhor, que o outro brilhe. A gente escolheu estar junto profissionalmente para poder ficar mais tempo junto, então conseguimos separar muito bem o que é trabalho e o que é lazer, qual é o momento que a gente precisa se dedicar a só nós, ao relacionamento, e não ao profissional."

Vocês têm algum projeto juntos?

"A gente tem vários projetos em conjunto, alguns já mais em vias de assinar contrato, outros ainda emprospecção. Tem muita coisa que infelizmente a gente não pode falar para deixar as coisas acontecerem mesmo primeiro, mas já estamos colhendo os frutos e em breve vamos dividir com vocês."

Vocês ainda pretendem levar o espetáculo Precisamos Falar de Amor sem Dizer Eu Te Amo para os Estados Unidos?

"Sim, esse projeto está ainda acontecendo! Precisamos adiar por questões políticas lá nos EstadosUnidos, mas estamos trabalhando de uma forma bem intensa para fazer acontecer em 2025."

Como enxerga essa próxima fase da sua carreira após a mudança de nome?

"Com abundância. Quero estar cada vez mais maduro e seguro comigo mesmo, sabendo que o trabalho que eu vou desempenhar daqui para frente é mais firme, afinal, eu sou um ser que ama pessoas e ama o trabalho. Eu sou o Bruno Loves."

