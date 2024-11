Juju Di Casa, corretora das celebridades, sofre Ataques e tem Instagram desativado

A profissional, renomada nos EUA, enfrenta dificuldades em meio a assédio online.

Juliana Fernandes, conhecida como Juju Di Casa, a corretora das celebridades, está enfrentando uma série de ataques que resultaram na desativação de seu perfil no Instagram, @jujudicasa, onde possui cerca de meio milhão de seguidores. A profissional é referência por intermediar a venda de imóveis nos Estados Unidos para diversas personalidades brasileiras.

Natural de Santos, Juju mudou-se para os Estados Unidos aos 17 anos com o objetivo inicial de cursar medicina, porém, acabou se formando em arquitetura e se especializando em design de interiores. Com mais de uma década de experiência no setor, decidiu obter a licença de corretora e fundar sua própria empresa, ganhando notoriedade por oferecer oportunidades imobiliárias a celebridades brasileiras em Orlando.

Após 20 dias sem acesso ao Instagram, uma plataforma essencial para seus negócios, ela explica que a rede social é sua principal fonte de trabalho e conexão com os clientes, onde compartilha feedbacks e novas oportunidades. A corretora acredita que os ataques que vem sofrendo são orquestrados por uma única pessoa, que estaria pagando hackers para derrubar seu perfil com denúncias falsas. Apesar de ter conseguido recuperar sua conta diversas vezes, ela continua a ser desativada repetidamente.

Além da experiência pessoal da corretora, muitos usuários do Instagram enfrentam dificuldades semelhantes ao tentar reativar suas contas. O processo pode ser complicado e demorado, envolvendo o preenchimento de formulários, envio de documentos e longos períodos de espera por respostas. Essa situação se torna ainda mais frustrante para aqueles que dependem da plataforma para seus negócios ou comunicação, levando muitos a se sentirem impotentes diante da falta de suporte efetivo.

Diante da crescente preocupação com a segurança digital, Juju Di Casa faz um apelo às plataformas para ajudarem a combater essas ações maliciosas. O caso da empreendedora destaca os desafios enfrentados por influenciadores e profissionais que dependem das redes sociais para trabalhar, além de levantar questões sobre a segurança e a integridade dessas plataformas digitais.