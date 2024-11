Ex-BBB Amanda Meirelles faz rara aparição com o namorado em desfile de moda

A médica Amanda Meirelles apareceu acompanhada do amado no desfile da Closet Deluxe, do estilista Romeriton Paulo, na Barra Funda, em São Paulo

Campeã da 23° edição do reality Big Brother Brasil, da Globo, a médica Amanda Meirelles compareceu junto ao namorado em um evento de moda em São Paulo. Na ocasião, a médica teve a companhia do eleito, o empresário Thiago Pennaforte, para acompanhar o desfile do estilista Romeriton Paulo, na região da Barra Funda.

Nos registros feitos pelos fotógrafos de plantão, a moça de 33 anos de idade apareceu aos beijos com o companheiro.

Confira as imagens do casal:

Ex-BBB Amanda Meirelles faz rara aparição com novo namorado, Thiago Pannaforte - Foto: Leo Franco / AgNews

Quando Amanda e Thiago assumiram o namoro?

Ainda no início do mês, Amanda assumiu um novo relacionamento e, de quebra, expôs o nome do amado em suas redes sociais. Na ocasião, além de marcar o arroba do perfil de Thiago, a influenciadora legendou a imagem com um emoji de coração feito com as mãos.

Meirelles ainda divertiu-se com o foco das pessoas em sua vida amorosa: "Vem algo muito forte por aí e nem estou falando de homem, hein? (risos). O brilho sumindo... Mas o que quero falar é da minha vida profissional. Quem me acompanha sabe o quanto me esforço para fazer conteúdo com credibilidade, sempre voltado para a saúde. Hoje de manhã, tive uma notícia, fiquem com dedinhos cruzados, que coisas boas estão vindo", escreveu no Instagram.

Após se tornar a grande campeã do BBB 23 , a médica que até então era reservada, conquistou milhões de seguidores no Instagram e descobriu que levava jeito como influenciadora. Atualmente, Amanda cria conteúdos sobre saúde, e também, mostra seu dia a dia.

Quem é Thiago Pennaforte?

Thiago Pennaforte é empresário e gestor de carreiras esportivas. O carioca é diretor de uma instituição que promove o intercâmbio esportivo e, com isso, ajuda jovens a seguir carreira nos esportes sem abandonar os estudos.

Torcedor do Fluminense, o empresário e Amanda já circulam juntos desde o final de 2023. Os pombinhos, inclusive, passaram a virada do ano curtindo o badalado Réveillon Amoré em Maracaípe, no litoral sul de Pernambuco.