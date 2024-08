Amanda Meirelles abre o jogo sobre vida pós-BBB, relacionamento e novo reality

Em entrevista exclusiva, Amanda Meirelles falou sobre como sua vida mudou após o BBB, revelou se está solteira e se participaria de outro reality

Amanda Meirelles viu sua vida mudar completamente após se tornar a grande campeã do BBB 23, da Globo. A médica, que era mais reservada e não utilizava a redes sociais com tanta frequência, conquistou milhões de seguidores no Instagram e descobriu que levava jeito como influenciadora. Atualmente, ela cria conteúdos sobre saúde e também mostra seu dia a dia.

"Eu digo que foi uma mudança e tanto, né? Acho que se eu fosse pensar antes, eu não imaginava que ia mudar tanta coisa. Só que, ao mesmo tempo, muitas outras coisas também continuam iguais, como meu propósito de cuidar de pessoas. Participar de um reality me abriu muitas portas, mas o prêmio em dinheiro em si, ele nem foi a minha maior vitória, mas sim as pessoas que me acompanham hoje", garantiu a ex-sister em entrevista exclusiva à CARAS Digital.

Além de seguir exercendo a medicina através dos conteúdos de saúde que compartilha, Amanda também mostra sua vida real na internet. "Mesmo após mais de um ano que saí do programa, as pessoas continuam me acompanhando, porque elas veem muita realidade... Eu tento justamente humanizar e trazer a realidade mesmo."

Como já teve problemas com distorção de imagem quando era mais nova, ela faz questão de ser muito sincera com seu público. "Eu falo que eu abri mão de ser perfeita para ser real. Eu gosto de mostrar justamente a realidade da minha vida. Eu não uso filtros nos meus stories, porque eu já tive distorção de imagem. Gosto sempre de trazer justamente alguns pontos para humanizar mesmo, gerar identificação. Porque se eu passo por esse tipo de situação, muitas pessoas passam."

"Eu já passava com questões com o meu corpo antes mesmo do programa. Eu já tive vários distúrbios alimentares. Já pesei 20 quilos a mais do que eu peso hoje, já pesei 20 quilos a menos. É lógico que existe críticas depois que saí do programa. As pessoas esperam consumir um conteúdo de um corpo que foi padronizado, um corpo perfeito. E eu mostro a realidade, eu mostro que eu tenho meus dias que eu tô me sentindo bonita pra caramba e tem meus dias que eu não tô me sentindo bonita", explicou.

Leia também:Amanda Meirelles confessa sonho de levar medicina para TV: "Alcance maior"

Os haters

Amanda recebe mensagens de ódio desde que venceu o BBB, mas faz questão de não deixar isso abalar a sua vida, inclusive, ela contou como lida com essa situação. "Eu sei quem eu sou, eu sei dos meus propósitos. Sempre vão existir pessoas que gostam e que não gostam. Só não pode ser eu a pessoa que não gosta. Eu falo que as pessoas podem falar o que quiser de mim, mas acreditar é uma opção minha. Eu tenho que saber o meu valor, eu tenho que saber os meus objetivos e a pessoa que eu sou. Acho que o hate na internet diz muito mais sobre as outras pessoas do que sobre mim."

"Eu até tenho uma maneira muito gentil de lidar com isso, porque esse é o meu perfil. De vez em quando eu comento alguma coisa, se alguém falar mal de mim, mas não que aquilo me abala de um jeito que me impossibilite. Não que eu acredite no que ela está falando, mas eu acho que se ela tem o direito de falar, eu também tenho o direito de responder. Mas eu acho que o hate em si diz mais sobre o outro do que sobre mim. Não vou dizer que é bacana, romantizar, dizer que não ligo, mas não me afeta... O hate é tão pequeno comparado com o carinho e o amor que eu recebo que eu vou dar ouvidos as vozes que me impulsionam e não as que criticam. A crítica por crítica, ela não faz sentido nenhum para mim. Crítica construtiva, eu tenho os ouvidos totalmente abertos pra escutar", ressaltou.

Vida amorosa

Mesmo se dedicando bastante a vida profissional, Amanda também reserva um tempo para aproveitar a vida. Ela está solteira, mas garante que não está fechada para o amor. "Eu tô vivendo, não estou em nenhum relacionamento sério no momento. Acredito que depois que saí do programa, coloquei como prioridade muitas outras coisas, mas tô aberta. A gente não sabe quando vai aparecer. Eu não estou fechada para o amor, não. Inclusive, sou bem emocionada. Mas, no momento, eu tô solteira", garantiu.

A médica revela o que espera em um relacionamento. "Tô vivendo, conhecendo pessoas. Acredito que na hora certa aparece alguém. Enquanto isso, a gente vai vivendo, aproveitando. Eu tenho uma vida tão corrida que geralmente o que eu mais busco em um relacionamento é segurança, sabe? É uma certa estabilidade emocional, então acredito que quando eu encontrar uma pessoa assim, vai dar certo", completou.

Outro reality show

Apesar de ter sido a grande campeã do BBB 23, Amanda não pensa em viver a experiência do confinamento novamente no momento. "Eu não vou dizer nunca, porque eu acho essa palavra muito forte, mas no momento, não. Não se encaixa dentro dos meus objetivos no momento", justifica.

"Eu costumo dizer que eu nunca digo 'nunca' e nem 'sempre', porque se você me perguntasse 10 anos atrás se eu entraria no Big Brother, por mais que eu quisesse muito, eu ia dizer que não, porque não fazia sentido para mim no momento e olha só onde eu fui parar, né? Mas, no momento, acredito que não se encaixa nos meus objetivos, não faz parte dos meus planos. Mas a gente não sabe futuramente, né? Eu acredito que existem várias possibilidades na vida", ressaltou.

Ela aproveitou para mandar uma dica para quem pretende se aventurar em um reality. "Saiba muito quem você é. Porque senão você se perde no jogo e se perde na vida aqui fora, eu acredito que isso é o que mais me mantém. As pessoas me encontram e falam: 'nossa, você é exatamente do jeito que eu imaginei', elas conseguem me reconhecer. Por isso que eu digo: 'saiba muito bem quem você é, porque senão você se perde no jogo e aqui fora se perde ainda mais, o que é o caso que nós vemos de muitas pessoas", completou.