Daniela Suzuki Locatelli busca redefinir padrões da dermatologia

Especialista destaca-se pelo cuidado e ética em sua prática, transformando pacientes com uma abordagem humanizada e ficada na naturalidade

A dermatologista Daniela Suzuki Locatelli busca redefinir os padrões de atendimento na sua área. Focando na humanização e na busca constante pela beleza natural, une valores familiares e inovação tecnológica. “Sempre acreditei no embelezamento, não na transformação. Realçar o que já existe de belo é minha essência”, destaca.

Desde cedo, o fascínio pela dermatologia surgiu pela complexidade da especialidade. “Posso tratar doenças, realizar pequenos procedimentos cirúrgicos e, ao mesmo tempo, transformar a autoestima dos meus pacientes. Me formei e me especializei em São Paulo, e adotei uma abordagem que alia técnicas avançadas à filosofia japonesa do kintsugi”, revela.

Inspirada por essa tradição, adapta o conceito ao cuidado com a pele. “Ele nos ensina a valorizar nossas marcas, sejam cicatrizes ou traços únicos. Resgato o que cada um tem de mais autêntico. Essa perspectiva é especialmente relevante para aqueles de ascendência asiática, que muitas vezes enfrentam dificuldades para encontrar profissionais que respeitem suas características étnicas. O maior medo deles é perder sua identidade. Respeitar a cultura e os traços é vital”, reforça.

No início de sua carreira, enfrentou desafios como conquistar credibilidade. “Acredito que a ética e a transparência foram fundamentais para superar as barreiras. Sempre fui honesta com todos, discutindo os detalhes do tratamento e alinhando expectativas. Isso construiu uma relação de confiança e respeito”, reflete.

Com sede em Moema, na cidade de São Paulo, sua clínica possui atendimento global. Daniela e sua equipe consideram as questões dermatológicas, as de saúde emocional e o histórico médico. “Vamos muito além da pele. Entender o contexto de vida nos permite oferecer soluções mais completas e eficazes. Isso inclui estar acessível mesmo fora do consultório. Apesar de não ser uma especialidade de urgência, eu me coloco à disposição, seja por WhatsApp ou em outros canais”, explica.

Sua conduta é guiada pelo conceito de Quiet Beauty. “Eu planejo cada procedimento para que as melhorias sejam graduais, sem exageros. Meu objetivo é que se sintam mais confiantes, mas que ninguém perceba o que foi feito. Para isso, usamos técnicas como ultrassom microfocado, bioestimuladores de colágeno e lasers para manchas, que promovem o envelhecimento saudável e são personalizados para atender às necessidades individuais. Não falamos mais em antienvelhecimento, mas em pró-aging. A pele asiática tem suas vantagens, mas também desafios. Protetores solares adequados, lasers e peelings superficiais são fundamentais, sempre com muito cuidado para evitar reações adversas”, diz.

Em suas redes sociais, compartilha dicas e informações que ajudam a desmistificar a dermatologia. “É uma forma de mostrar minha linha de trabalho e começar a construir uma ligação com quem ainda não me conhece pessoalmente. Um dos temas mais recorrentes é o cuidado capilar, especialmente entre aqueles que praticam atividades físicas. É gratificante saber que posso impactar a rotina das pessoas com pequenas orientações”, pontua.

Sobre o futuro, ela planeja consolidar sua atuação e, eventualmente, aumentar sua equipe. “Quero continuar promovendo esse cuidado integral, mantendo sempre o foco no indivíduo. O respeito e a naturalidade são pilares que nunca vou abandonar”, garante.

Ela deixa uma reflexão sobre sua área. “Vai muito além da pele, ao enxergar o paciente de forma global”, finaliza.

Site: dradanielasuzuki.com.br

Instagram:@dsl.dermatologia