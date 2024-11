Daniel Reis é reconhecido pela Assembleia Legislativa do estado de Massachussetts, nos EUA

Trajetória do empresário se destaca por construir pontes entre consumidores e marcas, com visão estratégica e inovação

Especialista no campo da comunicação e marketing, o empresário Daniel Reis segue conquistando seu espaço entre os brasileiros de destaque nos EUA. Com formação na Universidade Anhembi Morumbi, onde se graduou em jornalismo e completou uma extensão em marketing, é impulsionado por sua visão estratégica.



Ele registra uma trajetória marcada por inovações e pela construção de pontes entre marcas e consumidores em setores como a indústria alimentícia, social, design, arquitetura, serviços, mercado imobiliário e construção civil.

Um dos seus marcos é o trabalho onde desenvolveu um programa de integração que promovia interações entre colaboradores de 16 empreendimentos. Numa população de cerca de 5.500 funcionários, proporcionou um ambiente colaborativo, com aulas de inglês, uma pop-up de vendas, yoga, feira com pastel, foodtruck e carrinho de açaí.



Criou engajamento para uma loja conceito, assinada por 16 profissionais do design e arquitetura, além de liderar a elaboração dos programas de relacionamento.

No âmbito do design e responsabilidade social, uma campanha, em São Paulo, reuniu mais de 50 profissionais para uma exposição/leilão, com a finalidade de destinar toda a arrecadação para uma ONG. O evento reforçou seu compromisso social e amplificou o impacto comunitário na região.

Além de suas conquistas nacionais, Reis expande seus horizontes, estendendo sua expertise para pequenos e médios negócios no exterior. Nos Estados Unidos, exerce o papel de educador financeiro, com licença em mais de sete estados, promovendo ocasiões que visam o desenvolvimento social e a educação financeira.



Sua liderança e engajamento têm sido reconhecidos a nível internacional, sendo legitimado pela Assembleia Legislativa do estado de Massachusetts, nos EUA, por seu papel em fomentar negócios e serviços, validando o seu compromisso com o fortalecimento de estratégias que transformam empresas e criam impacto positivo.



Instagram: @dani_el_reis