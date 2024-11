Dani Calabresa completa 43 anos; humorista fez as pazes com o corpo e deseja ser mãe

Nesta terça-feira, 12, a humorista Dani Calabresa completa 43 anos; relembre entrevista à CARAS Brasil

Nesta terça-feira, 12, Dani Calabresa está completando 43 anos. A humorista que ficou conhecida principalmente por sua atuação na extinta Zorra Total, da Globo, já viveu momentos de insegurança com relação ao corpo e atualmente expressa o desejo de se tornar mãe.

Em uma publicação nas redes sociais em 2019, a artista escreveu sobre o processo de aceitação do corpo: “Oi corpo normal. Hoje meu amigo postou uma foto da nossa viagem, que foi tão feliz e divertida, e na foto, minhas celulites não apareceram. Pensei: eba! Que saudades dessa viagem, vou postar também. Quando eu fui procurar essa foto, eu vi que em umas 5 fotos minhas celulites não apareceram, e em outras 7 elas tão aí, dando oi pro sol ahaha Escolhi postar essa", revelou.

“Se eu visse aqui no Instagram, mais corpos parecidos com o meu, ficaria mais fácil me amar. Vejo tanta barriga reta e bunda em pé (nada contra, aliás se for em mulheres que admiro e acho bonitas, tasco E͎moji aplaudindo e cobiçando ahaha) , mas eu acho, que se a gente postasse mais barrigas redondas, bundas furadas, celulite e varizes rs (sim, eu tenho) podemos nos ajudar a mudar esse pensamento de “esse corpo é certo e lindo e esse é errado e feio”, afirmou ela.

A humorista aproveitou para confessar que já teve medo de ir à praia e ser flagrada. "Iria me magoar e humilhar soltando uma nota: Dani Calabresa exibe gordura e celulites. Ao invés de escrever uma mensagem normal como: Curte lindo dia de sol na praia".

"Está difícil ter saúde mental com tanta encheção de saco... então, por aqui, no meu Instagram, sigo sendo normal. Posto foto sem celulite qdo me fizer feliz lembrar de um momento divertido de alguma viagem, mas tb quero conseguir me empolgar a postar fotos normais, não quero mais condenar meu corpo me achando errada etc. Amo comer fritura e chocolate. Não tenho rotina de exercícios, mas gostaria de ter porque sempre me cobram que preciso melhorar a postura, melhorar alongamento, evitar dor nas costas, joelho, mas enfim sigo buscando minha melhor versão, por fora mas por dentro também!", escreveu.

Calabresa frisou que gostaria que a publicação impulsionasse outras mulheres.: "Quero ter mais amor próprio. Espero que as notas que essa foto vai gerar, encorajem muitas mulheres a se sentirem melhor com seus furinho também rs que a gente se esconda menos nas porra das canga e toalhas ahah beijo meu e das minhas celulitchysssss", finalizou.

Desde então, a humorista passou a publicar mais fotos em momentos descontraídos, com biquíni e sem tentar esconder seu corpo e foi super elogiada pelo público.

Quer ser mãe?

Recentemente em entrevista à CARAS, Dani Calabresa falou sobre como lida com as inseguranças: “Hoje, posso dizer que sei lidar com minhas inseguranças, porque acho que elas nunca somem totalmente. Temos fases, umas mais confiantes, outras menos, mas me sinto melhor hoje se comparada a quando era jovem. E aprendi muito com a vida e com a terapia também. Temos que dar destaque para a terapia!”

Ela ainda ressaltou que nunca teve crises de idade: “Nunca tive, mas fiquei preocupada quando senti que realmente tenho que pensar se quero ser mãe, porque tem esse lugar do prazo estabelecido pela natureza. Fora isso, não me bateu nenhuma crise. Eu consigo me ouvir, me entender melhor e acho que tudo melhora com o tempo.”

Casada com Richard Neuman, a humorista revelou que pretende ser mãe: “A gente pensa em ter filhos, tem essa vontade. Se acontecer, ficaremos felizes. Já senti pressão sobre isso, mas não deixo me afetar. E também já temos nosso filho pet, o Pingo!", confessou.