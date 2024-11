Sabrina Sato posta reflexão após volta ao trabalho: 'Vamos em frente'

A apresentadora Sabrina Sato voltou ao trabalho após passar por um momento delicado em sua vida pessoal e compartilhou uma reflexão

A apresentadora Sabrina Sato voltou ao trabalho após passar por um momento delicado em sua vida pessoal. Há cerca de uma semana, ela sofreu um aborto espontâneo e perdeu o bebê que estava esperando com o noivo, o ator Nicolas Prattes. E nesta quinta-feira,14, ela agradeceu o apoio que recebeu dos colegas em seu retorno.

A famosa marcou presença na coletiva do programa The Masked Singer Brasil, da Globo, no qual é jurada, nesta quarta-feira, 13. No feed do Instagram, ela compartilhou algumas fotos do momento. "Vamos em frente com muita fé, amor e vontade de viver! Obrigada meus companheiros do Masked Singer Brasil, Globo e vocês sempre pelo carinho. Sou muito grata pela profissão que exerço. Voltei a trabalhar essa semana e ontem foi dia da coletiva para apresentar esse novo time incrível e talentoso que tem me dado tanto amor. Masked Singer Brasil estreia em janeiro na Globo," escreveu.

Nos comentários, mensagens de carinho. "Isso aí! Você é luz, força, inspiração pra nós. Estaremos sempre com você! Te amo", disse uma. "Sempre linda! Arrase, Sá!", escreveu outra. "Conheço bem essa dor, passei por 2 vezes. Deus te dará forças pra passar por esse momento. Tenha fé e receba todo meu amor", disse mais uma.

Sabrina Sato mostra Nicolas Prattes com Zoe ao som de música sobre o luto

No início desta semana, Sabrina Sato compartilhou uma foto do noivo, Nicolas Prattes, ao lado de sua filha Zoe, fruto de seu relacionamento com Duda Nagle. No registro compartilhado nos stories do Instagram, os dois aparecem juntos, em um "momento família".

E ela adicionou a canção "Tudo que a fé pode tocar", de Tiago Iorc. "Agora você é Tudo que a fé pode tocar", diz o trecho compartilhado. A música foi escrita pelo cantor para falar sobre a morte de um amigo e trata sobre o luto. Veja a foto!

