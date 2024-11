Novo visual! Filhas de Fabiana Justus ‘passam a tesoura’ nos cabelos

A influencer Fabiana Justus se derrete ao revelar os novos cortes de cabelo das filhas gêmeas, Chiara e Sienna. Veja as fotos!

A influenciadora digital Fabiana Justus ficou encantada com os novos cortes de cabelo das filhas gêmeas, Chiara e Sienna. Nesta semana, a mamãe coruja renovou o próprio visual e as herdeiras se inspiraram nela para a transformação.

As meninas se despediram dos cabelos com corte reto e aderiram ao look com franja. Uma delas até radicalizou e apostou em um corte acima dos ombros.

“De ontem: duas menininhas decididas resolveram mudar o visual! E a mamãe aqui ficou transbordando de orgulho! Como eu amo”, disse ela na legenda.

Além das gêmeas, Fabiana também é mãe de um menino, Luigi, de quase 1 ano.

Novo visual das filhas gêmeas de Fabiana Justus - Foto: Reprodução / Instagram

Nova textura do cabelo de Fabiana Justus

A influenciadora digital e empresária Fabiana Justus usou as redes sociais para compartilhar com os seguidores uma novidade em relação ao crescimento de seu cabelo. Em janeiro deste ano, a filha de Roberto Justus recebeu diagnóstico de leucemia mieloide aguda e, em março, realizou o transplante de medula óssea.

Em meio ao tratamento contra o câncer, Fabiana decidiu raspar os cabelos. Agora, cerca de quase 9 meses após o transplante, que foi um sucesso, ela revelou que os fios estão crescendo cada vez mais.

Através de seus stories no Instagram, a irmã de Rafaella Justus explicou que tem notado uma grande diferença nas novas madeixas. De acordo com ela, seu cabelo está crescendo em uma textura diferente da que costumava ter.

"Não reparem na minha cara, mas queria mostrar a textura do meu cabelo. Quando eu não seco, ele está cacheando. Acho que está vindo cacheado. Toda vez que eu malho, ele fica extremamente espetado", declarou Fabiana Justus, colocando uma enquete com 'liso' ou 'cacheado' para os internautas opinarem.