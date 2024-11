Carlota Vaz é destaque no setor imobiliário de S. João da Boa Vista, em SP

Corretora alia inovação e sensibilidade em cada transação, construindo relações de confiança com clientes de alto padrão na cidade

A corretora de imóveis Carlota Vaz é uma referência no mercado imobiliário de São João da Boa Vista, no interior de São Paulo, construiu sua trajetória com dedicação aos clientes e um compromisso em proporcionar a melhor experiência para quem busca produtos de alto e médio padrão.

Sua jornada começou com um convite de seu irmão. Após viver 20 anos em Alegrete, no Rio Grande do Sul, decidiu retornar à sua cidade natal, movida pela saudade da família e desejo de mudança.

"Aprendi tudo com meu irmão, que me ensinou desde os primeiros passos na profissão, até as nuances de lidar com diferentes perfis de consumidores. Essa experiência me trouxe conhecimentos técnicos e a percepção de notar novas oportunidades de aprendizado e crescimento pessoal”, afirma.

Após sete anos atuando com seus parentes, sentiu a necessidade de buscar novos caminhos. Com mudanças significativas em sua vida, optou por seguir carreira solo, criando seu próprio espaço.

“Apostei nas redes sociais para divulgar meu trabalho e construí uma reputação sólida. Quando comecei no Instagram, muitos não viam essa ideia como uma ferramenta séria para o mercado imobiliário, mas eu enxergava ali um ótimo caminho. Eu sabia que era só uma questão de tempo para que ganhasse força”, explica.

Essa visão se mostrou acertada, permitindo que alcançasse um público mais interessado no município como alternativa às grandes metrópoles.

"Para mim, é importante ser mais do que uma corretora. Eu me aproximo, entendo as necessidades e os anseios, e faço questão de estar presente em todas as etapas da compra ou venda. Essa proximidade me diferencia dos demais, permitindo-me construir relações que vão além do contrato. Eu acabo virando amiga e, para mim, é o que realmente importa”, comenta.

Carlota valoriza a colaboração e destaca o impacto positivo de parcerias em sua trajetória. “De um ano e meio para cá, mantenho uma parceria fixa com um corretor que compartilha meu perfil em caráter, honestidade e sensibilidade. Isso agregou muito ao meu aprendizado e ajudou a expandir meu trabalho. Como diz o ditado: ‘se quiser ir rápido, vá sozinho; se quiser ir longe, vá em grupo,’” conta.

“São João da Boa Vista é uma cidade-polo com excelente qualidade de vida, e atrai aqueles que buscam refúgio, sem abrir mão de serviços essenciais e bem estruturados", completa.

Carlota vende imóveis e convida as pessoas a descobrirem um estilo de vida pautado pela tranquilidade e pelo conforto. Com o crescimento constante, planeja, em breve, abrir sua própria imobiliária.

“Quero continuar evoluindo e oferecendo um atendimento que vá além da venda, algo que seja personalizado, próximo e feito com respeito ao indivíduo. E sei que, com o tempo, terei uma estrutura para isso. No entanto, mantenho minha decisão de atuar localmente, sem expandir para fora da cidade. Prefiro me especializar aqui, onde posso estar próxima e atenta às demandas”, diz.

E manda um mensagem para os leitores. "Estudem, nunca deixem de se atualizar e aprendam a entender o cliente. Cada pessoa que você atende ensina algo novo”, finaliza.

