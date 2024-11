Mania de Você: Mércia encontra um novo amor que também não vale nada!

Nos próximos capítulos da novela Mania de Você, da Globo, Mércia engata um romance com personagem que é tão vilão quanto ela. Saiba quem é

Nos próximos capítulos da novela Mania de Você, da Globo, Mércia (Adriana Esteves) vai encontrar um novo amor. Ela vai se envolver com um personagem que mostrará que é tão vilão quanto ela. Saiba quem é:

Nas cenas, de acordo com a coluna Telinha, do Jornal Extra, Mércia vai se envolver com Volney (Paulo Rocha). Ele mostrará que é um criminoso ao ajudar Mavi (Chay Suede) a falsificar vídeos contra Viola (Gabz). Então, ele demonstra que é ambicioso e conquista o coração da vilã.

Um dia, Volney convida Mércia para um jantar e ela tenta resistir, mas cede e o romance começa. Porém, eles vão manter o affair longe dos olhares de todos e só se encontram às escondidas.

Confira o resumo da novela Mania de Você para o período de 14 a 16 de novembro:

Capítulo 58 - Quinta-feira, 14 de novembro

Rudá fica encurralado. Marcel se assusta quando Viola lhe conta sobre as maldades que Mavi e Luma são capazes de fazer. Michele aceita trabalhar na casa de Daniel. Tomás flagra Sirlei e Leidi no quarto de Berta. Evelyn repreende os pais. Viola é assaltada, e, ao reagir, se machuca e desmaia.

Capítulo 59 - Sexta-feira, 15 de novembro

Viola é levada para um abrigo comunitário. Mavi e Iberê tentam encontrar Viola, mas o sistema de câmeras está falhando. Luma assume o comando do restaurante. Marcel sofre um acidente. Leidi tranca Ísis no closet. Luma tenta impressionar um crítico gastronômico, mas depende da ajuda de Dhu. Viola acorda no abrigo.

Capítulo 60 - Sábado, 16 de novembro

Viola é acolhida pelos moradores do abrigo. Nahum conversa com Moema sobre a possibilidade de encontrar Rudá. Nahum tenta obter informações sobre Luma. Viola cozinha para a turma do abrigo, que elogia sua comida. Mércia encontra Volney. Nahum e Moema discutem sobre as intenções de Mavi, que está desesperado para encontrar Viola.

Leia também: Mania de Você: Por que Mavi ajuda a destruir Viola? Autor explica