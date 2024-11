Ravena da Mata Machado supera desafios e inova no comando da Manuminas

Empresária transforma obstáculos em oportunidades e consolida liderança no setor de portas automáticas no estado de Minas Gerais

No mundo dos negócios, algumas histórias motivam pelo sucesso e pela coragem. Líder e CEO da Manuminas Portas Automáticas, Ravena da Mata Machado é exemplo disso. Ela assumiu a empresa familiar em um momento de extrema dificuldade financeira, consolidando uma referência já existente no setor de portas automáticas em Minas Gerais.

Filha de Ricardo Mello, o fundador, ela esteve ao seu lado desde os primeiros passos, em um mercado, até então, desconfiado. “O mineiro é conservador e, vender um produto eletrônico com sensor de presença, era algo realmente novo. Mesmo assim vi potencial e decidi mudar meu curso universitário, para arquitetura, já com uma visão empreendedora e técnica. A escolha foi o primeiro passo que me levaria, anos depois, ao comando, enfrentando obstáculos que pareciam insuperáveis”, relembra.

Quando assumiu, em 2016, encontrou um cenário de dívidas e risco de fechar, precisando de uma reestruturação urgente. Sem experiência em gestão administrativa, se dedicou a aprender sobre cada aspecto do negócio, desde a organização de recursos humanos até o controle financeiro, contando com o apoio de seu marido, especialista em finanças, para reorganizar as operações. “Era um período difícil. Íamos dormir sem saber se conseguiríamos continuar. Cada salário atrasado era uma preocupação imensa”, conta.

Foi com esse espírito que encontrou na parceria com a Localiza, locadora de veículos nacional, a oportunidade para sair da crise. A venda de 28 itens para a nova sede da marca em Belo Horizonte foi decisiva.

Para fechar o contrato, precisou investir seus próprios recursos, confiando na aprovação dos produtos. A aposta deu certo e, em 2017, conseguiu finalmente se estabilizar. “Foi ali que respiramos de novo. Conseguimos pagar tudo o que precisávamos, retomamos os projetos e reerguemos a empresa”, narra.

A experiência também transformou a forma como Ravena encara seu papel. Inspirada pela dedicação de sua mãe, que sempre esteve ao seu lado no suporte administrativo da empresa, ela valoriza o trabalho em equipe e a capacitação de sua equipe. “Entendo que o sucesso vai além dos resultados financeiros; é necessário valorizar o trabalho em equipe e investir no desenvolvimento de cada pessoa. Hoje lidero sete profissionais que compartilham o compromisso com a excelência, a inovação e o atendimento humanizado, pilares que sustentam nosso relacionamento com grandes instituições. Para mim, a transparência é fundamental. Não adianta vender apenas o melhor produto, precisamos oferecer exatamente o que o cliente precisa”, explica Ravena, refletindo os valores de parceria e confiança que aprendeu em casa.

Como distribuidora da marca espanhola Manusa, mantém-se atualizada com as mais recentes tecnologias, incluindo sistemas com internet integrada e soluções que atendem a demandas específicas de áreas industriais.

“Observo tudo com um olhar atento, buscando adaptar e personalizar as soluções conforme as necessidades de cada um. A concorrência nos faz melhorar, é assim que oferecemos sempre o que há de mais atual e seguro”, comenta.

O reconhecimento veio em 2023, com o Prêmio Imec, importante no setor da construção civil, que abrange diversas categorias e reflete o impacto do empreendimento. “Tem um significado especial, pois simboliza anos de dedicação e resistência. Essa honraria representa o esforço de todos nós. É a confirmação de que nosso trabalho está no caminho certo e de que o mercado reconhece o que construímos”, afirma.

Apesar dos desafios, mantém-se firme em sua busca por crescimento e consolidação. “Hoje meu foco está na expansão para as portas industriais, visando atender o aumento de demandas em fábricas e galpões. Meu sonho é tornar a Manuminas a principal referência em soluções automáticas para a região industrial mineira. É um caminho que exige foco, dedicação e uma liderança presente. Quero estar perto e mostrar que entendemos o que precisam. Isso é o que nos diferencia”, afirma.

Ela também encontra na maternidade um desafio e uma inspiração. “Trabalho com muita dedicação, mas sou mãe em tempo integral. É um equilíbrio difícil, mas necessário. Nos momentos de dificuldade, busco em Deus a força para conciliar todos os papéis, mantendo-me firme em meu propósito de motivar outras mulheres no mundo dos negócios” garante.

Hoje, vê no futuro um convite para o crescimento contínuo. “Cada dia é uma nova chance de aprender e de vencer. Acredito que nunca devemos desistir dos nossos sonhos e que, com trabalho e determinação, podemos fazer a diferença no mundo”, finaliza.

Site: https://manuminas.com.br

Instagram: @manuminasportas