Sophia Eldo lança música e videoclipe de I’m a Lucky Girl

Com seu novo trabalho, artista mirim brasileira expressa sua paixão pela cultura da Coreia do Sul e pelos artistas ídolos do K-pop

A artista brasileira Sophia Eldo, de 9 anos, lançou sua primeira música autoral e o clipe de I’m a Lucky Girl. Com personalidade e paixão genuínas pela Coreia do Sul, ela se tornou uma referência no Brasil para a criação de conteúdo sobre a cultura do país asiático.

Nesse novo trabalho autoral, ela reflete sua jornada de sonhos realizados e experiências inesquecíveis, incluindo o momento marcante em que abraçou seu ídolo, Cha Eun Woo.

Ela expressa todo o carinho que sente por essa jornada, cantando: “Just for you, I got the plane for you, I crossed the ocean; I’m a lucky girl”. Que, em tradução livre significa, “Só por você, peguei o avião, por você atravessei o oceano; eu sou uma garota de sorte”.

Hi Assessoria

Mais do que uma canção, é uma celebração de tudo o que viveu na Coreia, representando o desejo de muitos fãs que, através dela, se sentem conectados. Por isso, é vista por seus seguidores como uma espécie de embaixadora informal dessa nação em nosso País, unindo ambos os lados, que compartilham do mesmo amor.

Com muitos projetos em andamento, Sophia tem grandes novidades a caminho, e promete continuar conquistando corações com suas produções. O vídeo já está disponível no YouTube, e busca transmitir a energia e o amor da pequena.