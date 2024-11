Filho de Andrea Beltrão exibe vídeo na aula de ballet. Assista

Filho de Andrea Beltrão, José Beltrão compartilha novo aprendizado em aula de ballet ao exibir vídeo com sua turma

Filha da atriz Andrea Beltrão, o jovem José Beltrão iniciou as aulas de ballet. O rapaz de 24 anos está empolgado com a sua carreira artística. Agora, ele revelou que iniciou a aula de ballet e já mostrou o primeiro vídeo no Instagram.

Nas imagens, ele apareceu seguindo as orientações para fazer os passos de dança.

Vale lembrar que José dá seus primeiros passos na carreira de ator. Ele fez curso de atuação no Tablado, Rio de Janeiro, e também está no curso de Artes Cênicas na faculdade. Além disso, a estreia dele na TV foi na série Pedaço de Mim.

O rapaz é fruto do casamento de Andrea Beltrão com o diretor Mauricio Farias. Ele cresceu acompanhando a carreira dos pais na TV, já que a mãe é atriz e o pai é diretor, e adora a troca de experiências e referências com os pais. Tanto que não vê problemas com comparações com eles. “Não quero que me vejam só por isso, mas também não quero que deixem de saber, porque amo muito o trabalho deles. Aí é que entra a diferença para o nepobaby, como as pessoas falam de maneira pejorativa. Realmente sou filho deles, isso não vai mudar, mas é o que faço com isso. A diferença está no trabalho. Meu trabalho não vai durar nada se eu não trabalhar por isso", disse ele no Jornal O Globo.

Andrea Beltrão exibiu tatuagem na praia

Há pouco tempo, Andrea Beltrão aproveitou o tempo ensolarado no Rio de Janeiro para curtir uma praia. A atriz foi fotografada na praia de Copacabana, bairro da zona sul da Cidade Maravilhosa.

Com um biquíni preto, a famosa fez questão de se refrescar com um banho de mar. Além disso, Andrea deixou à mostra as suas tatuagens nas costas e no pé. Sorridente, ela não pareceu se importar com a presença dos fotógrafos no local.

Atualmente, Andrea Beltrão está no ar na novela No Rancho Fundo, exibida pela Rede Globo, interpretando a personagem Zefa Leonel.