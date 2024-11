Bruna Amorim Monteiro motiva empresas a crescerem com significado e autenticidade

Reconhecida por transformar empreendimentos nas áreas de marketing e gestão, profissional já atuou com grandes marcas do mundo corporativo

Mentora reconhecida por sua habilidade transformadora de inspirar e capacitar equipes corporativas, Bruna Amorim une propósito e paixão em sua trajetória nas áreas de marketing e gestão empresarial.

Com um talento excepcional para liderar e conectar indivíduos, já realizou palestras em grandes corporações e comandou equipes com mais de 200 colaboradores, em projetos de grande escala com marcas como Coca-Cola, Ford e Leroy Merlin.

Em busca de realização pessoal, fundou a Rainbow Company, conquistando rapidamente notoriedade e clientes importantes. Cristã devota, também ministra um devocional para mais de 200 mil seguidores incentivando o autoconhecimento como base para uma liderança significativa.

“Sempre me imaginei inspirando pessoas a viverem seu propósito plenamente”, revela. “Enfrentei dúvidas e quase desisti, mas, com persistência, as portas certas se abriram”, finaliza.

Hoje, é identificada por suas consultorias e treinamentos, exemplo de superação e inspiração para quem busca o sucesso.