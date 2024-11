Qual é a tela de bloqueio do celular de Zé Felipe? Ele mostra a foto

Zé Felipe atende pedido de fã e revela qual é a tela de seu celular com direito a homenagem para a família que construiu com Virginia Fonseca

O cantor Zé Felipe surpreendeu ao atender ao pedido de um fã para ver como é a sua tela de bloqueio do celular. Nas redes sociais, ele respondeu algumas perguntas dos internautas e foi surpreendido com o pedido inusitado.

Sem pensar duas vezes, ele fez um print de sua tela de bloqueio e posto nos stories. O artista usa uma foto de sua família no celular. Assim, ele sempre pode ser os herdeiros e a esposa, Virginia Fonseca.

A foto da tela de bloqueio de Zé traz um registro da festa de dois meses de José Leonardo, filho caçula dele. Na imagem, as filhas dele, Maria Alice e Maria Flor, surgiram com fantasias de Power Rangers. A festa aconteceu durante as férias da família na mansão de Mangaratiba, Rio de Janeiro, nas últimas semanas.

Nesta quinta-feira, 14, Zé e Virginia já encerraram as férias. Ela foi para São Paulo para gravar o programa Sabadou, do SBT, e ele acompanhou as filhas até Goiânia.

Leonardo explica o sucesso de Maria Flor

O cantor Leonardo impressionou ao falar sobre o sucesso da neta Maria Flor, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe, na internet. Em uma entrevista no Portal Sertões, ele destacou que o carisma da menina e confirmou que não é nada forçado.

O artista contou que Maria Flor é naturalmente espontânea e conquista a todos ao seu redor com sua personalidade única. "Até agora eu não dei conta de decifrar o que acontece com essa criança, com esse ser divino que Deus mandou para a gente… Ela é carismática e não é nada forçado. A gente vê, e o povo, de um modo geral, onde a gente chega, fala muito das meninas", disse ele.

E completou: "Tem que perguntar para umas pessoas mais graduadas no assunto para ver o que acontece, o porquê disso tudo em uma criança de dois anos que já fala frases formadas… É uma coisa que não me pertence responder. Acho que é coisa de Deus".

Os vídeos de Maria Flor sempre viralizam na internet por causa das expressões e frases divertidas da menina nas redes sociais dos pais e amigos.