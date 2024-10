Chris Flores completa 47 anos longe da TV e dedicada às redes sociais

Nesta quinta-feira, 24, a jornalista Chris Flores completa 47 anos; após contrato encerrado com o SBT, ela se dedica aos estudos e às redes sociais

Nesta quinta-feira, 24, a jornalista Chris Floresestá completando 47 anos. Afastada da televisão desde o encerramento do seu contrato com o SBT, a comunicadora utiliza as redes sociais para compartilhar momentos da sua rotina, vídeos de receitas e o que ela mais adora fazer: contar histórias.

A jornalista iniciou a carreira na na TV na Record, local em que foi repórter e depois apresentadora em programas como Tudo a Ver, Hoje em Dia e Troca de Famílias. Quando foi para o SBT, em 2007, comandou o reality Fábrica de Casamento, além de ter sido uma das apresentadoras do programa Fofocalizando.

SAÍDA DO SBT

Após o público notar a ausência da jornalista no Fofocalizando, ela revelou ao site Notícias da TV, no início deste ano, que estava saindo da emissora: "Fofoca não fazia mais sentido, não queria mais fazer um programa para falar sobre a vida dos outros, de celebridades. Já passei por essa fase e considero uma missão cumprida.", disse na ocasião.

Chris Flores também usou as redes sociais para falar sobre a saída do SBT após sete anos: "Sobre minha saída do SBT… Ciclos se encerram… com amor e gratidão, agradeço por tudo que vivi, pelas oportunidades, carinho e respeito profissional pelos quais fui tratada. Pelo amor de vocês que acompanham minha vida profissional, me permitindo realizar tantas conquistas. Entender nossos limites é importante e necessário. E colocá-los em prática é uma atitude ética conosco e com o próximo. Saber a hora de partir é tão importante quanto estar pronto para a chegada. Há de se ter coragem e honestidade para entender quando algo chega ao fim. E entender que um fim não é necessariamente algo negativo. É preciso finalizar para se ter um recomeço",explicou ela em um vídeo em seu Instagram.

ESTUDOS E REDES SOCIAIS

Dedicada, a comunicadora está concluindo a sua graduação em História e apresentando um projeto de mestrado na PUC-SP. Confira algumas publicações da jornalista nas redes sociais:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Chris Flores (@chrisfloresnet)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Chris Flores (@chrisfloresnet)