Volta Por Cima: Saiba como Gigi descobre que Belisa é sua mãe biológica

Nos próximos capítulos da novela Volta Por Cima, da Globo, Gigi é surpreendido com a notícia de que é filho de Belisa e Rodolfo. Saiba como será a cena

Nos próximos capítulos da novela Volta Por Cima, da Globo, Gigi (Rodrigo Fagundes) vai descobrir que é filho biológico de Belisa (Betty Faria) e Rodolfo (José de abreu). A revelação seria feita por Joyce (Drica Moraes) durante uma confusão repleta de revelações.

Nas cenas, de acordo com o site Notícias da TV, Joyce já sabe do segredo de Belisa após ouvir uma conversa da irmã com Sebastian (Fabio Lago). Um dia, Gigi vai a um jantar na casa de Rodolfo e deixa Belisa desesperada. Com isso, a senhora decide ir atrás do rapaz.

Lá na mansão, Belisa faz um escândalo e tenta obrigar Gigi a ir embora com ela. No meio da confusão, Joyce e Sebastian chegam no local. Vendo a discussão, Joyce decide acabar com o segredo e conta toda a verdade. Ela diz que Gigi é filho de Belisa com Rodolfo.

Sem saída, Belisa confirma a história e ainda faz mais uma revelação. Ela diz que Marco (Guilherme Weber) também é filho de Rodolfo. Todos ficam chocados e Gigi fica magoado com Belisa por causa do segredo.

Confira o resumo da novela Volta Por Cima para o período de 3 a 8 de fevereiro:

Capítulo 109 - Segunda-feira, 3 de fevereiro

Chico se decepciona com a atitude de Cacá. Doralice garante que denunciará Osmar. Osmar fotografa Violeta e Marco juntos. Rodolfo ameaça Gerson. Jin assume o namoro com Tati para suas fãs. Madalena critica a irmã por continuar ao lado de Osmar. Osmar questiona Violeta sobre seu encontro com Marco. Edson pede que Jão volte para a Viação Formosa. Gigi se encontra com Rodolfo. Joyce tenta se insinuar para Sebastian. Osmar reclama de Violeta para Jayme. Jin recusa um convite para se apresentar em um programa de TV, e Tati fica irritada. Gerson invade o consultório de Bernardo. Jayme faz uma revelação para Edson sobre a sabotagem do seu ônibus. Chico supreende Cacá. Osmar pede para fazer um acordo com Doralice e Madalena.

Capítulo 110 - Terça-feira, 4 de fevereiro

Doralice decide conversar com Osmar e chega a um acordo com ele. Gerson questiona Bernardo sobre sua amizade com Yuki. Cacá pensa em Chico. Gerson fala de Roxelle para Marco. Tereza repreende Jayme por contar para Edson sobre a sabotagem do ônibus. Jô solicita uma foto com Jin. Rosana pede que Edson não denuncie Violeta. Doralice garante a Tati que denunciará Osmar se ele não cumprir com o acordo que fizeram. Osmar decide tomar o controle dos negócios dos Castilho. Joyce descobre o segredo de Belisa. Osmar pede Violeta em casamento.

Capítulo 111 - Quarta-feira, 5 de fevereiro

Violeta aceita o pedido de casamento de Osmar. Belisa implora que Joyce não revele seu segredo. Rodolfo marca uma reunião com os membros da cúpula, sem avisar a Gerson. Jin começa a morar na casa de Tereza e Jayme. Cida convida Madalena para uma roda de jongo. Gerson consegue o apoio dos membros da cúpula, e Rodolfo se irrita. Violeta manda Jô levar Chico para fazer uma cobrança. Jão comenta com Neuza sobre a palestra que fará na convenção em que representará sua empresa. Matias troca olhares com Madalena. Osmar flagra Marco e Violeta em sua casa.

Capítulo 112 - Quinta-feira, 6 de fevereiro

Osmar tenta intimidar Marco. Jô e Caçapa se surpreendem com a atitude de Chico durante uma cobrança. Matias aborda Madalena. Chico mente para Cacá. Gerson convida Roxelle para um jantar em sua casa. Tati comenta com Doralice sobre a visita de Matias. Edson tenta se aconselhar com Rosana sobre sua relação com Jão. Sidney não aceita as investidas de Beth. Roxelle chama Gigi para ir com ela ao jantar na casa de Gerson. Cida convence Madalena a comprar uma roupa para entrar na roda de jongo com ela. Jão e Silvia se encontram na convenção.

Capítulo 113 - Sexta-feira, 7 de fevereiro

Jão e Silvia conversam entrosados. Madalena apoia Joyce. Chico conta para Moreira sobre seu primeiro trabalho como capanga dos Castilho. Violeta afirma que fará uma festa para o bebê que Cacá está esperando, caso confirme que é seu neto. Osmar questiona Jô sobre Marco e Violeta. Cida ouve Beth falando com Vanilda sobre Sidney. Edson chega para participar da convenção e surpreende Jão. Gerson conversa com Marco sobre Roxelle. Cida fica mexida com os comentários de Jayme sobre Sidney. Sebastian provoca Joyce. Gerson compra um anel para tentar conquistar Roxelle. Edson se esforça para apoiar Rosana ao ouvi-la falar sobre sua volta ao Carnaval. Madalena pede para alugar a mansão dos Góis de Macêdo para um grande evento.

Capítulo 114 - Sábado, 8 de fevereiro

Belisa, Gigi e Joyce se surpreendem com a proposta de Madalena. Jão reclama de Cacá para Neuza. Sebastian faz suspense para dar a resposta sobre a proposta de Madalena. Edson fala para Jayme que esquecerá a história sobre a sabotagem. Belisa passa mal ao saber que Gigi foi à casa de Gerson. Violeta cobra da médica o resultado do exame de DNA do filho que Cacá espera. Jão pede que Cacá deixe sua casa. Roxelle pede para conversar com Gerson sobre Yuki. Belisa exige que Gigi vá embora com ela.

Leia também:Volta Por Cima: Nova reviravolta acontece na vida de Osmar e ele se separa