Volta Por Cima: Nova reviravolta acontece na vida de Osmar e ele se separa

Nos próximos capítulos da novela Volta Por Cima, da Globo, Osmar (Milhen Cortaz) vai passar por uma nova reviravolta na vida. Ele decide abandonar Viola (Isabel Teixeira) ao perder a paciência com a noiva e abandona tudo para viver um quartinho apertado.

Nas cenas, de acordo com o site Notícias da TV, Osmar decide pedir Violeta em casamento. De início, ela aceita o pedido. Porém, a vilã começará a refletir sobre o medo de unir amor e negócios. Com isso, ela decide adiar o casamento pelo máximo que der enquanto tenta garantir que Osmar não pegue sua fortuna quando se casar.

Então, Violeta cria um acordo pré-nupcial para Osmar e ele não concorda. Ele diz que eles deveriam se casar da forma tradicional, com comunhão de bens. Porém, ela discorda e ele toma uma decisão radical.

Osmar sai da mansão de Violeta e vai morar no quartinho de hóspedes da casa de Jayme e Tereza. O objetivo dele é que o amor fale mais alto e Violeta vá atrás dele.

Confira o resumo da novela Volta Por Cima para o período de 30 de janeiro a 01 de fevereiro:

Capítulo 106 - Quinta-feira, 30 de janeiro

Chico tenta se explicar para Madalena. Roxelle conta para Gigi que vai jantar com Gerson. Violeta humilha Ana Lúcia. Jayme sente ciúmes de Tereza. Cida flagra Lucas tentando enganá-la para impedir que ela saia com Alberto. Beth vibra ao saber que Alberto e Cida decidiram ser somente amigos. Doralice conforta Madalena. A mando de Gerson, Zezito atenta contra Bernardo. O médico faz o exame de DNA em Cacá. Jão beija Madalena.

Capítulo 107 - Sexta-feira, 31 de janeiro

Madalena repreende Jão por beijá-la. Violeta questiona a médica sobre a data do resultado do exame de DNA. Jin recebe fãs na loja de Madalena. Bernardo conta para Silvia sobre o atentado, e Yuki desconfia de Gerson. Doralice revela a Madalena que teve uma visão com Lindomar. Edson acerta com Jão e Neuza a data para o jantar em sua casa. Violeta fala com Osmar sobre o filho de Cacá. Jin sofre com o afastamento de Tati, e Madalena o aconselha a dar uma lição na moça durante sua live. Rodolfo questiona Gerson sobre seus honorários e o acusa de roubo. A produtora de Jin o convida para voltar a Seul. Rosana é hostil com Jão.

Capítulo 108 - Sábado, 1 de fevereiro

Jão revida a hostilidade contra Rosana, e Edson fica constrangido. Jin garante a sua ex-produtora que não voltará para Seul. Gerson confirma a Rodolfo que tirou dinheiro de seus honorários. Jin e Tati ficam juntos. Madalena reclama de Tati ter aceitado o dinheiro de Osmar. Sidney conversa com Jayme sobre Cida. Jô decide terminar com Roxelle por causa de Gerson. Gerson encontra Bernardo e Yuki. Osmar ouve Violeta marcando um encontro por telefone e decide seguir a esposa. Osmar vê Violeta com Marco. Jão exige que Edson faça o exame de DNA. Doralice e Madalena se encontram com o advogado. Cacá e Chico ficam juntos.

