Você sabia? Atriz da novela Tieta morreu aos 34 anos. Relembre a história

Com a reprise da novela Tieta na Globo, relembre o que aconteceu com a atriz Claudia Magno, que fez parte da história e faleceu aos 34 anos

A novela Tieta voltou à telinha da Globo com a reprise durante as tardes da emissora. Com isso, os telespectadores voltaram a ver os rostos de artistas que nos deixaram há alguns anos, como a atriz Claudia Magno. Ela faleceu aos 34 anos de idade em 1994.

Claudia Magno ficou conhecida por protagonizar o filme Menino do Rio, da década de 1980. Ela nasceu em Itaperuna, Rio de Janeiro, e começou a carreira artística como bailarina. Ela atuou em Fera Radical, Roda de Fogo, Um Sonha a Mais e outros projetos.

A atriz faleceu enquanto estava no ar como a enfermeira Josefina na novela Sonho Meu, exibida na faixa das 6 da Globo. Na época, ela tinha sido internada com quadro de pneumonia e se afastou das gravações. Porém, o quadro de saúde dela se agravou e a artista entrou em coma. Poucos dias depois, ela faleceu em decorrência de infecção respiratória e choque séptico.

A novela Tieta

Livremente inspirada no romance Tieta do Agreste, de Jorge Amado, a novela Tieta, obra de Aguinaldo Silva, Ana Maria Moretzsohn e Ricardo Linhares, foi exibida pela primeira vez entre 1989 e 1990. A história começa quando Tieta, que é interpretada por Claudia Ohana na primeira fase, é expulsa da cidade pelo pai, Zé Esteves (Sebastião Vasconcelos), que se revolta com o comportamento liberal da jovem.

Após a humilhação, ela recomeça a vida em São Paulo. 25 anos se passam e Tieta, que passa a ser interpretada por Betty Faria, reaparece em sua antiga cidade rica, exuberante e decidida a se vingar das pessoas que a maltrataram.

Ao Gshow, Betty Faria relembrou a personalidade de sua personagem. "Tenho orgulho do que ela representava. Tieta era muito moderna, hoje ainda é revolucionária. Era uma pessoa do bem, cheia de amor, que chega na cidade para ajudar a melhorar a situação, sempre trazendo ideias novas e derrubando preconceitos", disse.

