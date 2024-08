Maisa abre o jogo sobre vida amorosa: ‘Sempre tem alguma coisinha aqui, ali’

Em entrevista com Eliana para o Fantástico, Maisa falou ainda sobre mudança para o Rio de Janeiro, para fazer sua primeira vilã e uma novela

O Fantástico do domingo, 04, exibiu um bate-papo muito especial entre Eliana e Maisa. A dupla que estreia na Globo em breve trocou impressões sobre a fase da vida, medos e inseguranças e até sobre namoros. A atriz vai viver sua primeira vilã na novela "Garota do Momento".

Ao ser perguntada se estava solteira, Maisa brincou que sim, mas sem estar sozinha, e disse que tem muita esperança com as cariocas, já que está se mudando para o Rio de Janeiro.

“Gente, solteira sim, no momento, sozinha também. Brincando! Sempre tem alguma coisinha aqui, uma coisinha ali, agora eu estou em uma nova cidade, quem sabe, né? Já tive um trelelê com cariocas. Gostei”, disse rindo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por +A (@maisa)

A atriz que se mudou para o Rio de Janeiro, para dar vida a uma vilã na novela “Garota do Momento”, que tem estreia prevista para novembro, e contou ainda que não tem medo das críticas, nem de desafios, e que faz terapia desde os 16 anos.

“Eu espero que a galera não pegue tão pesado. Assim, se pegarem pesado também, significa que eu estou fazendo o meu trabalho direito. Não tenho muito medo de mudança, porque eu não ligo muito para o que as outras pessoas vão pensar, porque a mudança ela tem que partir de mim. A autoestima é minha, então, eu procuro ter a minha rede de apoio sempre próxima, terapia em dia. Faço desde os 16 e agradeço muito”, disse.

Maisa fala pela primeira vez de experiência traumática: 'Dia mais triste'

As ex-funcionárias do SBT celebraram a nova fase de suas carreiras e conversaram sobre vários assuntos, inclusive, a loira relembrou o episódio traumático que a jovem vivenciou no último ano ao lado de seus amigos.

Na ocasião, a famosa escapou de um incêndio, que atingiu um apartamento no 26º andar de um edifício na zona norte do Recife, em Pernambuco. Maisa recentemente até postou algumas fotos em que aparece ao lado dos amigos que também estavam no local e refletiu sobre ter "renascido".