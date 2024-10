Vale Tudo: Saiba a idade dos atores do remake e do elenco original da novela

O remake de 'Vale Tudo' marcará a celebração de 60 anos dos TV Globo em 2025; compare a idade de atores dos dois elencos

O remake de 'Vale Tudo', novela exibida originalmente na TV Globo em 1988, marcará a celebração dos 60 anos da emissora em 2025. Com adaptação de Manuela Dias, a trama terá uma mistura de atores que já trilhavam uma carreira nas telinhas no final da década de 1980, e outros que sequer eram nascidos na época em que o folhetim foi ao ar pela primeira vez.

Recentemente, a Globo anunciou alguns nomes já escalados para o remake como Debora Bloch, Bella Campos e Humberto Carrão. Assim como há 35 anos, grande parte dos personagens seguirá com a mesma idade de seus respectivos intérpretes no passado.

Compare as idades dos atores do remake e do elenco da novela original:

Debora, que viverá a icônica vilã Odete Roitman, terá a mesma idade que Beatriz Segall em 1988. A veterana, falecida em 2018, interpretou a personagem aos 62 anos.

Tais Araújo, por sua vez, terá 5 anos a mais que Regina Duarte em 1988. Na época das gravações, a mãe de Gabriela Duarte estava com 41 anos. Sendo assim, a intérprete de Raquel no remake estará com 46.

Regina Duarte e Tais Araujo - Reprodução / TV Globo / Instagram

A personagem Maria de Fátima, vivida por Glória Pires em 1988, tinha 25 anos. A atriz Bella Campos, responsável por interpretar a garota ambiciosa em 2025, terá 27 anos de idade.

Glória Pires e Bella Campos - Reprodução / TV Globo / Instagram

O ator Antonio Fagundes, intérprete do mocinho Ivan, tinha 39 anos durante as gravações da exibição original de 'Vale Tudo'. Em 2025, Renato Góes, de 38, estará na pele do personagem.

Antonio Fagundes e Renato Góes - Reprodução / TV Globo / Instagram

A personagem Heleninha, vivida por Renata Sorrah aos 41 anos na trama original, será interpretada por Paolla Oliveira, que estará com 43 anos. No folhetim, a mulher é filha de Odete Roitman e mulher de Ivan durante um período.

Renata Sorrah e Paolla Oliveira - Reprodução / TV Globo / Instagram

Já Afonso, o irmão de Heleninha, vivido por Cássio Gabus Mendes, à época com 25 anos, será interpretado por Humberto Carrão, que estará com 34, nove anos a mais que o veterano em 1988.

Cassio Gabus Mendes e Humberto Carrão - Reprodução / TV Globo

O papel de Solange Duprat ficará com a atriz Alice Wegmann, que completará 29 anos em breve. Em 1988, a personagem foi interpretada por Lídia Brondi aos 28 anos - ela, inclusive, foi cotada para integrar o elenco do remake, mas teria recusado o convite.

Lidia Brondi e Alice Wegmann - Reprodução / TV Globo / Instagram

Nathalia Timberg, por sua vez, estava com 59 anos quando viveu a personagem Celina Junqueira, irmã de Odete Roitman. A atriz escalada para a personagem será Malu Galli, com 53 anos.

Por fim, o vilão corrupto Marco Aurélio, vivido por Reginaldo Faria com 51 anos à época, será interpretado em 2025 no remake por Alexandre Nero, que estará com 55.

Leia também: Eterna Odete Roitman, Beatriz Segall se despedia há seis anos