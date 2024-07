Maria Gladys fala sobre grande sucesso da neta, Mia Goth: 'Fabulosa'

A atriz Maria Gladys exaltou o orgulho que sente da neta, Mia Goth, estrela de 'Maxxxine' e novo sucesso do terror em Hollywood

A atriz Maria Gladys não esconde o quanto sente orgulho da neta, Mia Goth. Nova estrela do terror em Hollywood, a atriz, produtora e roteirista britânica possui milhares de fãs brasileiros, que fazem questão de exaltar seu grau de parentesco com a veterana das novelas.

Recentemente, Mia estreou o filme 'MaXXXine' (2024), parte final da trilogia do diretor Ti West - iniciada com 'X: A marca da morte' e 'Pearl', longas lançados em 2022. Além dos admiradores, o sucesso da artista também é celebrado por sua avó materna.

Em entrevista ao jornal O Globo, Maria Gladys se derreteu ao falar sobre a carreira da neta. Para quem não sabe, Mia é filha de Rachel Goth, herdeira da brasileira. A estrela de Hollywood, inclusive, chegou a morar com a avó no Brasil durante um período de sua infância.

"Ela viveu comigo quando era pequena. Minha filha estava com a vida complicada em Londres e precisou deixar a Mia comigo um tempo. E foi uma felicidade", declarou a veterana. Extremamente orgulhosa, Maria recordou que a neta já apresentava grande talento desde pequena.

"Tinha um seriado americano que a gente adorava, e a Mia imitava direitinho a inflexão da protagonista, fazia igualzinho. Eu não conseguia. Ela tinha só 3 anos de idade e eu logo vi: 'Não vai dar outra’. Ela é fabulosa. Ela nasceu atriz. Tenho o maior orgulho dela", relatou Maria Gladys.

Atriz renomada no Brasil, ela participou de grandes sucessos das telinhas como 'Brega e Chique', (1987), 'Vale Tudo' (1988), 'Corpo Dourado' (1996), 'Senhora do Destino' (2004), entre outras. Além de Rachel, Maria Gladys também é mãe de Glayson e Thereza Maron. A brasileira ainda é bisavó de Isabel, filha de Mia Goth, nascida em 2022.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mia Goth (@miagoth0)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mia Goth (@miagoth0)

Conheça Mia Goth, a neta da atriz brasileira Maria Gladys

Filha de mãe brasileira e pai canadense, Mia Goth nasceu em Londres e passou boa parte da infância no Brasil, onde foi criada com Rachel Goth, herdeira de Maria Gladys. Posteriormente, mudou-se para a Inglaterra, onde iniciou a carreira como modelo aos 14 anos.

Mia, que está em alta mais uma vez com o lançamento de 'MaXXXine', fez sua estreia no cinema em 2013, aos 20 anos, no longa 'Ninfomaníaca', do diretor dinamarquês Lars Von Trier. Também atuou em produções como 'A Cura' (2017), 'Suspiria' (2018), além da trilogia de terror de Ti West, composta por 'X: A Marca da Morte' (2022) e 'Pearl' (2023).

Em 2021, Mia Goth apareceu na Record TV durante o extinto programa 'A Noite É Nossa', apresentado por Geraldo Luís, e surpreendeu Maria Gladys com um recado especial em português. "Minha avó é a maior inspiração da minha vida. Ela é a mulher mais forte que eu conheço", disse ela, na ocasião.