Vale Tudo: Globo revela atriz que viverá Odete Roitman em remake da novela

Durante evento da Globo, a atriz escolhida para interpretar Odete Roitman no remake de 'Vale Tudo' foi confirmada; saiba quem é

O remake da novela 'Vale Tudo', exibida originalmente na TV Globo em 1988, marcará a celebração dos 60 anos da emissora em 2025. Apesar de ainda não possuir uma data exata para estreia, alguns detalhes da trama adaptada por Manuela Dias já estão sendo revelados ao público.

Na quarta-feira, 16, durante o 'Upfront 2025', evento da Globo, 10 novos nomes do elenco foram apresentados aos telespectadores, incluindo a atriz que dará vida à icônica Odete Roitman. A escolhida foi ninguém menos que a grande Débora Bloch, que está no ar em 'No Rancho Fundo'.

Além da personagem que será interpretada pela veterana, outros nomes também foram confirmados: Bella Campos viverá a protagonista Maria de Fátima, feita por Gloria Pires na trama original de 1988.

Cauã Reymond dará vida a César, Humberto Carrão será Afonso e Renato Góes, que esteve recentemente no ar em 'Família É Tudo', interpretará o personagem Ivan. Anteriormente, a atriz Paolla Oliveira foi confirmada como Heleninha Roitman.

Vale lembrar que, na versão original de 'Vale Tudo', Odete Roitman foi interpretada por Beatriz Segall (1926-2018). A atriz Lidia Brondi, que também marcou a trama original como Solange Duprat, estava cotada para integrar o elenco da novela.

No entanto, de acordo com informações do colunista Gabriel Vaquer, do site 'F5', a veterana não aceitou o convite e, com isso, ficará fora da nova versão. Longe das telinhas desde 1990, Lidia possui uma vida discreta e se dedica à psicologia, sua nova profissão.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por TV Globo (@tvglobo)

Globo define data para início das gravações do remake de Vale Tudo

Nos bastidores da Globo, os trabalhos para a produção do remake de Vale Tudo já começaram. O folhetim, que será lançado em 2025 como parte das comemorações dos 60 anos da emissora, já tem data para sair do papel: as gravações e a preparação de elenco começam ainda neste ano.

De acordo com o portal F5, da Folha de S. Paulo, o início das gravações está previsto para novembro. No mesmo mês, a emissora começa a preparação do elenco da refilmagem. Originalmente criada por Gilberto Braga, com colaborações de Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, a nova versão será escrita por Manuela Dias.