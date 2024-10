Longe das novelas, Lidia Brondi recusa convite para remake de 'Vale Tudo'

A atriz Lidia Brondi, que está longe das novelas desde 1990, estava cotada pela Globo para participar do remake de 'Vale Tudo'; entenda

O remake de 'Vale Tudo' tem gerado grande expectativa no público! A obra, originalmente criada por Gilberto Braga e exibida em 1988, ganhará uma versão adaptada por Manuela Dias nas telinhas da TV Globo em 2025.

A atriz Lidia Brondi, que marcou a trama original, estava cotada para integrar o elenco da novela. No entanto, de acordo com informações do colunista Gabriel Vaquer, do site 'F5', a veterana não aceitou o convite e, com isso, ficará fora da nova versão.

Segundo o jornalista, a emissora não teria conseguido convencer Lidia a retornar às telinhas para uma participação especial. Apesar de se tratar de uma volta breve, a esposa do ator Cássio Gabus Mendes recusou a proposta.

No folhetim, Lidia interpretou a icônica personagem Solange Duprat. A veterana está longe das novelas desde 1990, quando atuou em 'Meu Bem, Meu Mal'. Desde então, ela vive longe dos holofotes e atualmente se dedica à psicologia, sua nova profissão.

Além de 'Vale Tudo', Lidia Brondi também esteve em elencos de grandes novelas como 'Dancin' Days' (1978), 'Baila Comigo' (1981), 'Roque Santeiro' (1985) e 'Tieta' (1989). Procurada pelo site 'Splash', do UOL, a psicóloga agradeceu o carinho e informou que segue "escolhendo ficar sem exposição".

Quando estreia o remake de Vale Tudo?

Nos bastidores da Globo, os trabalhos para a produção do remake de Vale Tudo já começaram. O folhetim, que será lançado em 2025 como parte das comemorações dos 60 anos da emissora, já tem data para sair do papel: as gravações e a preparação de elenco começam ainda neste ano.

De acordo com o portal F5, da Folha de S. Paulo, o início das gravações está previsto para novembro. No mesmo mês, a emissora começa a preparação do elenco da refilmagem. Originalmente criada por Gilberto Braga, com colaborações de Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, a nova versão será escrita por Manuela Dias.

Apesar de não ter data definida para estrear, o remake de Vale Tudo vai ao ar após Mania de Você, que fica no lugar de Renascer a partir desta segunda-feira, 9. Taís Araújo na pele de Raquel e Cauã Reymond como César são dois nomes que estão certos até o momento.