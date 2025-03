Saiba valor do casarão da novela 'Renascer'; imóvel está à venda no Rio

Fazenda de Egídio no remake de 'Renascer', o imóvel onde cenas da novela foram gravadas está disponível por valor milionário

Um dos cenários mais vistos pelos fãs da teledramaturgia nos últimos tempos está disponível para venda. Conhecida como Fazenda Cabuçu, o casarão onde algumas cenas do remake de 'Renascer' (2024) foram gravadas poderá ser adquirido por R$ 1,8 milhão .

Na novela da TV Globo, o imóvel, localizado em Itaboraí, no Rio de Janeiro, pertencia ao núcleo do personagem Egídio, interpretado por Vladimir Brichta. O local era moradia de Coronel Firmino (Enrique Diaz), rival de José Inocêncio (Marcos Palmeira) e pai do vilão.

No site do anúncio, o casarão do século XVII é descrito como uma propriedade de 51 hectares, sendo a casa de 1.300 metros quadrados. O local ainda possui um lago, duas represas, 11 quartos, três salas, duas cozinhas e dois banheiros. Já na parte externa, conta com piscina, campo de futebol, curral, galinheiro e pastos.

Além de 'Renascer', o cenário também foi utilizado nas gravações da extinta série 'Carga Pesada', exibida da Globo de 2003 a 2007 e estrelada por Antonio Fagundes e Stênio Garcia.

Fazenda de Egídio em Renascer está à venda no Rio - Foto: Divulgação

Apartamento de Renato Russo no Rio é colocado à venda

O apartamento que pertenceu ao cantor Renato Russo (1960-1996) foi colocado à venda por R$ 2,8 milhões. O imóvel, herdado por Giuliano Manfredini, filho único do artista, possui 136 metros quadrados e está localizado em Ipanema, zona sul do Rio de Janeiro.

Renato viveu no imóvel entre os anos de 1990 e 1996, quando faleceu aos 36 anos. O apartamento possui três dormitórios amplos e duas salas, além de manter as características originais, incluindo uma mesa embutida onde o vocalista da banda Legião Urbana costumava posar para fotos.

Na fachada do prédio, inclusive, há uma placa azul da prefeitura do Rio de Janeiro informando que o artista residiu no local. O imóvel segue desocupado desde a morte de Renato Russo e, agora, está disponível para compra.

