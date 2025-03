Apartamento de Renato Russo no Rio é colocado à venda por valor milionário

Apartamento onde Renato Russo morou até 1996, ano de sua morte, foi herdado pelo filho único do cantor; imóvel está disponível para compra

O apartamento que pertenceu ao cantor Renato Russo (1960-1996) foi colocado à venda por R$ 2,8 milhões . O imóvel, herdado por Giuliano Manfredini, filho único do artista, possui 136 metros quadrados e está localizado em Ipanema, zona sul do Rio de Janeiro.

Renato viveu no imóvel entre os anos de 1990 e 1996, quando faleceu aos 36 anos. O apartamento possui três dormitórios amplos e duas salas, além de manter as características originais, incluindo uma mesa embutida onde o vocalista da banda Legião Urbana costumava posar para fotos.

Na fachada do prédio, inclusive, há uma placa azul da prefeitura do Rio de Janeiro informando que o artista residiu no local. O imóvel segue desocupado desde a morte de Renato Russo e, agora, está disponível para compra.

Beto Marden encara desafio de levar reflexões de Renato Russo para os palcos

Após protagonizar uma apresentação única no dia 3 de dezembro, Beto Marden (43) se prepara para o retorno aos palcos como Renato Russo (1960-1996) no espetáculo Será - Um Grito Musical, que terá uma temporada inédita em 2025 e contará mais sobre o emocional do artista ao mergulhar em reflexões pessoas registradas em seu livro-diário.

Em entrevista à CARAS Brasil, o ator falou sobre encarar o desafio de levar os pensamentos de Renato Russo para os palcos: "Temas muito atuais", revelou. O intérprete ainda contou que o que mais o impactou ao ler as reflexões de Renato Russo no livro Só por Hoje e Para Sempre foi a "força e a potência daqueles textos".

Para o ator, a combinação de "drama e poesia" nos registros do cantor, que documentavam seu tratamento e suas angústias, oferece uma conexão profunda e atual; confira a entrevista completa com Beto Marden!

