Raphael Montes opina sobre segunda temporada de Beleza Fatal: 'Escrever'

NOVELA DO MOMENTO

Raphael Montes fala sobre sucesso de Beleza Fatal e pedidos para segunda temporada

Beleza Fatal chega ao fim nesta sexta-feira, 21, na Max, e o autor Raphael Montes (34) não vai deixar os fãs sem as respostas sobre os finais dos personagens da novela. No entanto, além da ansiedade do público sobre o capítulo final, a torcida para uma segunda temporada é grande.

Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, o novelista não descarta a possibilidade de escrever uma nova leva de episódios para a trama para agradar aos fãs ou atender pedidos do streaming. No entanto, ele é dos criadores que defendem que toda história tem um começo, meio e fim.

"É bonito que tenha existido esse momento, que a história tenha existido, que os lolovers tenham chegado, mas a novela tenha acabado. E eu acho que é bom que as coisas acabem. Eu tenho usado o seguinte exemplo. Se Bom Dia Verônica [série que ele escreveu para a Netflix] não tivesse acabado, eu não teria escrito Beleza Fatal e a novela não existiria. Então, é bom que Beleza Fatal acabe para que eu possa escrever outras coisas e os atores também possam fazer outros papéis com outros autores e a diretora possa dirigir outras [novelas]", diz.

Para Montes, o fim de uma novela abre margem para o surgimento de novas histórias contadas por novos autores. "Para que todo mundo possa colocar para fora outras ideias que a gente também tem e algumas vão dar um conceito tão boas, que faz parte. É esse o trabalho e a graça de ser artista é essa. Você faz coisas que são boas e, às vezes, não são tão boas. Então eu não sei se preciso de Beleza Fatal 2, mas também não vou dizer: 'Nunca diga nunca', porque é só ter uma boa ideia", afirma.

O autor da novela de maior sucesso de repercussão no Brasil neste primeiro semestre ainda não descarta a possibilidade de escrever um spin-off. No último capítulo o público pode ser surpreendido. "As teorias são maravilhosas", finaliza o autor.