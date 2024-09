Autor de Renascer celebra o último capítulo: ‘Muito suor e esforço’

Autor do remake de Renascer, Bruno Luperi reflete sobre o desafio de adaptar mais uma novela do seu avô, Benedito Ruy Barbosa

O remake da novela Renascer, da Globo, chega ao fim nesta sexta-feira, 6, com a exibição do último capítulo sobre a história de José Inocêncio (Marcos Palmeira) e sua família. Com isso, u autor do projeto, Bruno Luperi, refletiu sobre o desafio de adaptar mais uma novela do avô, Benedito Ruy Barbosa, aos tempos atuais.

O dramaturgo falou sobre a alegria de chegar ao fim do projeto como esperava e com a história sendo contada com inspiração na versão original. "Foi uma alegria muito grande conseguir costurar o final inteiro e chegar aonde a novela tinha de alcançar na história: o encontro e o abraço de José Inocêncio (Marcos Palmeira) com João Pedro (Juan Paiva), o momento em que aquele pai se redime com o seu filho, e então Maria Santa (Duda Santos) vem lhe buscar. Essa é a história que está sendo contada. Então esses últimos capítulos foram fruto de muito suor e muito esforço. Saio muito satisfeito com o resultado e mais feliz ainda em ver que o público também está curtindo tanto quanto todos nós essa jornada", disse ele em entrevista da área de comunicação da Globo.

E ele completou sobre como foi escrever os últimos capítulos. "Essa última semana foi muito emocionante pela dificuldade de escrever porque foi quando talvez a responsabilidade tenha pesado com mais força sobre os meus ombros. Eu tinha o compromisso com a versão original, de chegar num final condizente e coerente com aquilo que foi proposto pela versão original com meu avô, trançando todas as tramas novas, costurando as adaptações que foram feitas ao longo do caminho, para tudo convergir neste momento. Isso tudo me deixou muito satisfeito com a amarração de todas as histórias, e a sensação de alívio e de dever cumprido", afirmou.

Por fim, Luperi refletiu sobre o sentimento que é chegar ao fim do remake de Renascer. "Mais do que satisfeito, saio realizado desse processo. Sinto que consegui prestar mais uma homenagem ao meu avô, esse gênio do gênero da teledramaturgia, que é Benedito Ruy Barbosa. Sinto que cumpri uma missão muito importante com esta adaptação de ‘Renascer’, e também saio muito satisfeito com a novela que nós criamos, com as adaptações que foram feitas, e com as homenagens que foram prestadas. É muito difícil trazer uma novela que se passa num cenário que sofreu tantas transformações ao longo desses 30 anos respeitando o que foi concebido lá atrás. Então, a versão que nos precede, e eu acho que nós todos fomos muito felizes nas decisões que tomamos. É uma novela muito bonita, rica em termos artísticos, em termos afetivos. Ao mesmo tempo em que ela encanta pelas inovações, pelas novas propostas, ela também homenageia e trata com muito respeito a versão que nos precede, a versão original, e o trabalho de todos que vieram antes de nós até chegarmos até aqui. Então é um balanço muito positivo, me sinto realizado e torço para que venham muitas outras histórias para serem contadas. Foi uma linda jornada. Se não fosse o carinho e o reconhecimento do público, nada disso teria valido a pena", finalizou.