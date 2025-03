Isabela Souza opina sobre #Gabrilar na novela A Caverna Encantada

A atriz Isabela Souza fala sobre a expectativa dos fãs da novela A Caverna Encantada, do SBT, para o romance entre Pilar e Gabriel

A atriz Isabela Souza opinou sobre a hashtag #Gabrilar, que é o ship dos fãs da novela A Caverna Encantada, do SBT, para os personagens Pilar e Gabriel (Miguel Coelho). A artista dá vida para Pilar e comentou sobre a torcida para que sua personagem viva um romance com o mocinho.

Nos capítulos mais recentes da trama, Pilar e Gabriel trocaram um beijo apaixonado e engataram um namoro. Porém, será que o romance vai durar? Os dois vão ter que enfrentar o obstáculo que é Norma, a diretora da escola, que proíbe o relacionamento entre professores.

Com isso, a atriz comentou sobre o que os fãs podem esperar do casal. "Eles ainda vão enfrentar grandes desafios, mas acredito que conseguirão vencer os obstáculos em nome do que sentem. Eles têm crescido muito juntos, e vejo que o relacionamento deles está cada vez mais forte. É muito especial acompanhar a reação dos fãs a cada capítulo! Amo ver todos os posts em que me marcam e ler todas as mensagens. Estou super ansiosa para ver o que vão achar dos próximos acontecimentos…", disse ela.

Inclusive, Isabela Souza tem um conselho para sua personagem Pilar: "Diria que ela não deve desistir de quem a ama de verdade, que tudo vai dar certo e que ela deve continuar se posicionando sobre o que acredita, por mais difícil e desafiadora que a situação seja".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por A Caverna Encantada (@acavernaencantada)

Leia também: Isabela Souza, de série da Disney, se casa em cerimônia ao ar livre