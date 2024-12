Palomma Duarte rebate críticas sobre sua aparência na novela: ‘Inchada'

No ar na novela Garota do Momento, Palomma Duarte responde as críticas para sua aparência nas cenas e explica o inchaço no início das gravações

A atriz Palomma Duarte está no ar na novela Garota do Momento, trama das 6 da Globo, e foi alvo de comentários e especulações sobre sua aparência nas cenas. Os internautas questionaram se ela fez algum procedimento estético, mas ela negou. Em entrevista na Marie Claire, a estrela contou que estava inchada no início das gravações por causa dos medicamentos após uma cirurgia .

"Julgada a gente é o tempo todo. Isso muda a minha vida? Não. Talvez me irrite por dois ou três minutos, porém não muda minha vida. Mas é triste se você pensar no todo, na situação mais abrangente. Quando comecei a novela, eu estava acima do peso, muito inchada. Parece desculpa e me dá até mais preguiça, mas não é. Tinha acabado de sair de uma cirurgia na coluna, coloquei duas plaquinhas de titânio na cervical. Quando comecei a gravar, estava funcionando à base de corticoide, sem fazer exercícios há um tempo. Então, é claro que meu rosto e meu corpo eram outros", disse ela.

Então, ela comentou sobre as especulações de que teria mexido no rosto. "Muita gente especulando sobre o que estava acontecendo. E se eu tivesse resolvido mudar meu rosto todo, feito 50 procedimentos? O que seria, principalmente para as mulheres que estão comentando? Porque, também, esse é um outro pensamento que a gente tem que ter. A maioria de quem faz esse tipo de julgamento é mulher. Há uma dificuldade em enxergar a outra mulher acima do peso ou envelhecendo, porque o ator é isso, estamos em evidência o tempo todo. Tem gente que está acostumada a me ver de uma forma, há 20 anos ou mais. Eu tenho quase 40 anos de carreira, as pessoas estão acostumadas a me ver em determinado biotipo", disse ela.

E completou: "Eu não quero chegar aos meus 60 anos achando que tenho 20. Possivelmente, meu corpo daqui a 10 anos não será o mesmo que é hoje. Por um acaso, foi uma cirurgia na coluna, mas poderia não ter sido. E aí, seria da conta de quem?".

Palomma Duarte e seu marido

Há poucos dias, a atriz Palomma Duarte compartilhou registros carinhosos junto ao marido, o ator Bruno Ferrari, em seu perfil no Instagram. Na ocasião, os dois apareceram deitados na cama.

"Mais um ano, mais um pedaço, mais de um tudo muito pq com vc é mais saboroso. Te amo", escreveu.

Uma publicação compartilhada por Palomma Duarte (@palommaduarte)

