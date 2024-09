A atriz Palomma Duarte falou sobre o desafio de interpretar uma cantora na próxima novela das deis da Globo, 'A Garota do Momento'

Palomma Duarte usou as redes sociais nesta segunda-feira, 2, para falar sobre sua nova personagem na televisão. Ela está se preparando para interpretar a personagem Lígia em 'A Garota do Momento', a próxima novela das seis da Globo.

A atriz compartilhou no Instagram alguns registros em que aparece soltando a voz em um estúdio e falou sobre interpretar uma cantora. No post, Palomma confessou que aceitar a personagem foi um desafio para sua carreira.

"Vocês não sabem, mas Lígia essa nova personagem já me tira o sono desde fevereiro. Quando a @alessandrapoggiautora me convidou, ela perguntou: você canta? E eu: Não, nunca, de jeito nenhum. Nem amarrada… Mas bons personagens são assim, chegam pra nos desestruturar as convicções de ontem, provocar crescimento", disse ela no começo do texto.

E completou: "Como não resisto a Alê, comecei minha jornada com essa fada que é @danilimavoz , minha parceira e professora. Estamos juntas nos provocando, crescendo, rindo desde o começo desse ano. Juro, ela faz verão! Aqui tá o registro da semana passada, quando nos juntamos com @reno_duarte e @nanipalmeira (produtores musicais da novela e meus personais musos) , e @tandebressane minha diretora amada para gravar a primeira "leva" de canções que Lígia cantará na novela!!", finalizou.

Confira:

