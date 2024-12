Palomma Duarte publica registro carinhoso com o marido, Bruno Ferrari

A atriz Palomma Duarte compartilha momento ao lado do marido, o ator Bruno Ferrari, e faz uma declaração ao amado nesta quinta-feira, 26

Nesta quinta-feira, 26, a atriz Palomma Duarte, de 47 anos, compartilhou registros carinhosos junto ao marido, o ator Bruno Ferrari, de 42 anos, em seu perfil no Instagram. A legenda que compõe a publicação, consta em uma mensagem de amor dedicada ao amado. Na ocasião, os dois aparecem deitados na cama.

"Mais um ano, mais um pedaço, mais de um tudo muito pq com vc é mais saboroso. Te amo", escreveu. Logo, os seguidores enviaram uma série de elogios ao casal.

"Dois gostosos, que são lindos e tem uma química surreal! Viva ao amor de vocês!", escreveu uma fã da dupla. "Que lindos", comentou outra. "Casal maravilhoso e apaixonado", disse uma terceira.

Confira, abaixo, o registro publicado no perfil do Instagram de Palomma Duarte:

Palomma e Bruno são pais de Antônio, de oito anos. A atriz também é mãe de Maria Luiza, de 28 anos, do casamento com o cantor Renato Lui, e de Ana Clara, de 25, da relação com o ator Marcos Winter.

Palomma Duarte compartilha registro raro com o filho caçula

Há um mês, Palomma Duarte compartilhou novas fotos ao lado do herdeiro caçula, Antônio, de oito anos. Nas imagens, a artista aparece em uma momento de diversão ao lado do pequeno.

Por meio de seu perfil no Instagram, Palomma contou que a ideia dos cliques descontraídos partiu do menino. "Mãe, bora fazer umas caretas?", escreveu a intérperte de Lígia em 'Garota do Momento' na legenda da postagem. Nas imagens, os dois aparecem bastante sorridentes enquanto fazem 'caras e bocas' para a câmera. Confira as imagens!

