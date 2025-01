Nicolas Prattes assume ser noveleiro e admirar as tramas antigas: ‘Me identifico’

Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, o ator Nicolas Prattes, o Rudá de Mania de Você, ainda comenta as reviravoltas da novela das nove e de seu personagem

O ator Nicolas Prattes (27) foi um dos convidados especiais de uma grande festa de celebração aos 471 anos da cidade de São Paulo, realizada na tarde deste sábado, 25. Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, o noivo da apresentadora Sabrina Sato (43) fala um pouco sobre as reviravoltas de Mania de Você, novela das nove da TV Globo, e de seu personagem, o Rudá. O artista ainda assume ser noveleiro e amar tramas antigas. “Me identifico”, confessa.

Por conta das gravações da trama de João Emanuel Carneiro (54), nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, e pela noiva morar na capital paulista, Nicolas precisa se desdobrar. Ele mantém uma rotina de vida na ponte aérea Rio-SP e conta como funciona. “Mas sempre fez parte, né? Quando a gente não está fazendo novela – a maioria dos filmes e séries é aqui em São Paulo (...) E o amor da minha vida está aqui. Então, realmente, essas pontes se intensificaram”, diz.

“Mas sou um cara que adora conhecer qualquer lugar do mundo correndo, com as minhas pernas. Amo pesquisar parques, adoro correr no Ibirapuera, no Parque Villa-Lobos (...) Sou esse cara da natureza. Então, busco isso aqui em São Paulo. Às vezes, vou para o litoral, para Maresias, Guarujá, Santos (...) Adoro Santos! Estou conseguindo equilibrar e unir as coisas que mais amo, assim (...) E adoro andar de skate também. São Paulo é a capital do skate, é total símbolo da cidade urbana, com as pistas incríveis”, completa o ator.

Em Mania de Você, o jogo vira o tempo todo – Viola (Gabz) e Rudá quem os diga! Desde o início, a saga dos protagonistas é repleta de reviravoltas de tirar o fôlego. E Nicolas comenta sobre isso; além de assumir que é noveleiro. “Sou um noveleiro de respeito, porque desde que me entendo por gente, assistia todas as novelas sentado com a minha avó, na minha casa. A minha família se reunia para assistir novela. Então, as novelas de antigamente – hoje a gente tem feito muitos remakes, tem mexido com a memória do público – eu me identifico”, fala. “E as reviravoltas me pegam demais, porque, pensa: tem novela que são quase 200 capítulos, né? Não dá para ser a mesma coisa toda hora”, pontua.

Em seguida, ele elogia o trabalho do autor João Emanuel Carneiro. “Poucos sabem fazer como ele faz. Então, está podendo contar essa história é um presente gigantesco. O Carlos Araújo, que é o diretor, é a minha terceira novela com ele, seguida. Então, é um cara que confia em mim, em que eu confio. Uni as duas coisas. Eu tinha trabalhado com ele e com o João em Todas as Flores (novela produzida pelo Globoplay), mas agora a gente está numa obra aberta, e eu já tenho recebido os capítulos. Tem muito capítulo chegando que tem acontecido coisas que nunca pensei que fossem acontecer. É realmente – eu falo de longe –, que é a novela com mais reviravolta que já fiz. De longe! Então, para um bom noveleiro, vem coisa boa por aí”, destaca.

PERSONAGEM RUDÁ

A história do ativista ambiental Rudá tem dividido opiniões do público. Questionado se há um mistério por trás do personagem, Nicolas reflete: “Tudo o que acontece na vida do Rudá é consequência não só do meio em que ele cresceu, por ter pouca malandragem da cidade e ter um coração muito puro. Acaba que quem tem pouco mais de malícia, consegue levá-lo muito fácil. Ele acaba caindo nessas pessoas que são mais sedutoras, mais ardilosas e que são mais inteligentes até, que têm uma capacidade de perversão maior que a dele”.

"Acho que ele é um grande aprendizado, porque só um coração puro, hoje em dia, é difícil. Apesar de seguir o coração dele e ir atrás da mulher que ele ama, vai tudo pelos pés e pelas mãos ali. Acho que ele vem aprendendo e vem crescendo de acordo com essas pessoas que mexem na vida dele. Tudo o que aconteceu na vida dele não foi ele quem quis, tudo alguém colocou naquela situação”, acrescenta o artista.

