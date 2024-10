Após surpreender o público ao fazer um espacate durante cena de 'Mania de Você', Mariana Ximenes revelou que o momento foi resultado de um improviso

Após a exibição do episódio de terça-feira, 22, de 'Mania de Você', o nome de Mariana Ximenes tomou conta das redes sociais. A atriz chamou atenção ao protagonizar uma cena marcante, na qual Ísis, sua personagem na novela, faz uma dança sensual durante o casamento de Mavi (Chay Suede) e Viola (Gabz). O destaque foi o momento em que a artista impressionou o público ao realizar um espacate em cima da mesa.

Em entrevista ao jornal O Globo, Mariana revelou detalhes da gravação desse capítulo. "Vesti a Ísis com um vestido que, segundo brincadeira do personagem Mavi, era cor de 'marca texto' e me joguei. A cena foi totalmente improvisada, inventei na hora aquele espacate, dancei como se não houvesse amanhã, 'à la Ísis', bem descompromissada com a vida. Confesso que me diverti!", disse ela ao veículo.

Vale recordar que, na cena em questão, Ísis dança em cima do balcão do restaurante do resort Albacoa e se diverte ao abrir um espacate.

Repercussão nas redes sociais

Os telespectadores da novela Mania de Você, da Globo, foram surpreendidos com uma cena inusitada da atriz Mariana Ximenes, que interpreta Isis. Na trama, os personagens estavam na festa de casamento de Mavi (Chay Suede) e Viola (Gabz) quando Isis resolveu dançar em cima do bar.

Na cena, Isis estava com um look curtinho e justo e subiu no bar para fazer uma dança ousada. Em um momento, ela abriu espacate e chocou todo mundo.

Na internet, os fãs reagiram com comentários. “Mariana Ximenes do céu”, disse um internauta. “Obrigada a todos os responsáveis que colocaram a Mariana Ximenes dando um espacate na minha televisão”, comentou outro. “A abertura de pernas da Mariana Ximenes”, escreveu mais um. “A diva arrasou muito nessa cena! Para mim, a mais icônica até agora”, declarou outro.

Confira a cena:

