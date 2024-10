Mariana Ximenes revela como conheceu seu novo namorado: 'Aconteceu'

A atriz Mariana Ximenes, que está em um namoro com o empresário do ramo financeiro Thiago Cordeiro, deu detalhes de como conheceu o amado

A atriz Mariana Ximenes está apaixonada! Apesar de ser discreta quanto a sua vida pessoa, a artista que está em um namoro com o empresário do ramo financeiroThiago Cordeiro, deu detalhes de como conheceu o amado em entrevista a Marie Clarie.

Ela relatou que o conheceu durante um curso imersivo de meditação de oito dias no México. “Aconteceu. A gente tem umas características parecidas. Ele gosta de ioga, é muito focado na saúde”, disse ela, que ressaltou que encontrou o que buscava. “Um relacionamento tem que ter todas as características de uma amizade. Escuta, conversa, respeito e, claro, amor.”

Vale lembrar que Mariana confirmou que estava namorando durante a festa de lançamento da nova novela. Em entrevista ao colunista Lucas Pasin, do site Splash UOL, a artista disse que não quer expor o relacionamento, mas negou que esteja escondendo o romance.

"Não me incomoda expor minha intimidade. É sim, um novo namorado. Estou feliz. Está tudo certo. Não vou me esconder, não tenho motivos. Mas também não tenho motivos para me mostrar. Sou espontânea. Você me pergunta, e eu respondo. É isso. Quero viver. Amo viver", falou a artista, que não assumia um relacionamento desde o término com o fotógrafo Victor Collor, em 2021.

Mariana Ximenes fala sobre congelamento de óvulos

Assim como outras famosas, a atriz Mariana Ximenes disse que resolveu congelar os óvulos há cerca de oito anos. Ela falou sobre o desejo de ser mãe e contou que fez o procedimento para conseguir realizar seu sonho assim que possível, mas adiou a maternidade por ainda não ter encontrado o parceiro ideal para ter filhos.

"Congelei meus óvulos com 35 anos, porque sempre quis ser mãe, tenho uma vontade louca. Mas tenho vontade de alcançar isso através de um pacto de amor, o que não foi possível até agora", declarou a atriz durante participação no Power Trip Summit - reunião de grandes lideranças femininas promovida pela Marie Claire em Belo Horizonte, Minas Gerais. "Tenho 43 anos e ainda não aconteceu. Mas tive [acesso a] esse recurso de tecnologia que me deu muita tranquilidade. Então, estou deixando o tempo levar o tempo dele", completou. Saiba mais!