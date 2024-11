Mania de Você: Viola vai para um abrigo. Saiba o que acontece

Nos próximos capítulos da novela Mania de Você, Viola perde toda a sua fama e vai parar em um abrigo após noite que marcará para sempre sua vida

Nos próximos capítulos da novela Mania de Você, Viola (Gabz) vai viver uma noite que marcará para sempre a sua vida. Ela vai descobrir que foi alvo de uma grande armação de Mavi (Chay Suede) e Luma (Agatha Moreira) e vai parar em um abrigo. Saiba o que acontece:

Nas cenas, de acordo com a coluna Play, do Jornal O Globo, Viola participará de uma grande festa para receber um prêmio importante pelo restaurante Voilà Violeta. Porém, a noite não terminará nada feliz.

A chef de cozinha vai descobrir que foi alvo de uma armação de Mavi e Luma. Ela fica sabendo que o noivo deu o restaurante para a ex-mulher em troca do silêncio dela. Com isso, Viola fica arrasada e revoltada. Durante a festa da premiação, ela arma um barraco na frente de todos os convidados e provoca a ira de Mavi.

Em consequência, Mavi tira tudo o que deu para Viola para ela ficar perto dele e a chef vai parar em um abrigo.

Confira o resumo da novela Mania de Você para o período de 4 a 9 de novembro:

Capítulo 49 - Segunda-feira, 4 de novembro

Cristiano fala para Michele voltar para o Brasil. Mavi pede a Iberê para colocar um localizador em Luma, e descobrir onde Rudá está escondido. Ele pede ajuda a Robson. Mércia diz para Mavi que é justo atender o pedido de Luma. Diana avisa que seu irmão de criação está chegando. Fátima avisa que vai visitar Diana e manda Robson se virar depois do almoço. Evelyn se sente mal. Viola pede explicações a Mavi sobre o que aconteceu com Cristiano. Viola ajuda Michele a embarcar de volta para o Brasil. Rudá desconfia de Luma.

Capítulo 50 - Terça-feira, 5 de novembro

Mavi aceita o pedido de Luma. Diana diz que quer confidenciar algo do seu passado para Fátima. Michele retorna ao Rio de Janeiro e agradece a Viola. Viola quer saber se Michele ouviu falar sobre Mavi em Portugal. Tomás se preocupa com a saúde de Evelyn e leva café para ela. Volney chega na casa de Diana e Hugo. Moema visita Nahum e leva um bolo para ele. Michele volta para o restaurante. Todos querem saber de Cristiano. Cida liga para Luma e, muito nervosa, diz que não quer mais ficar com o pendrive. Rudá ouve Luma falando que vai dar um apartamento para recompensar a amiga.

Capítulo 51 - Quarta-feira, 6 de novembro

Cristiano aconselha Michele a voltar para o Brasil. Luma se surpreende ao ver Mavi em seu barco, e o chantageia. Rudá mostra a Viola a notícia sobre a prisão de Cristiano e o acusa de ser cúmplice de Mavi. Evelyn faz um teste de gravidez. Mércia e Luma fazem um acordo. Yuri se recusa a ajudar Michele. Viola pergunta a Mavi sobre o envolvimento dele na carga transportada por Cristiano.

Capítulo 52 - Quinta-feira, 7 de novembro

Mavi se defende para Viola. Viola decide ajudar Michele a voltar para o Brasil. Rudá desconfia de Luma. Mércia comunica a Mavi que se aliou a Luma e que ela se mudará para a cobertura. Michele chega ao Brasil e é amparada por Viola, que promete achar um advogado para Cristiano. Lorena manipula Gael, Robson e Sirlei. Michele volta a trabalhar no restaurante. Rudá escuta conversa de Luma e Cida e confronta a namorada.

Capítulo 53 - Sexta-feira, 8 de novembro

Luma confessa a Rudá sobre seu envolvimento com Mavi. Rudá termina com Luma e faz uma exigência. Moema tenta convencer Rudá a ficar no Brasil e alerta Viola sobre Luma. Hugo conta a Mavi que Daniel, o arquiteto que projetou o Albacoa, está morando no condomínio. Dhu avisa a Edmilson que voltará para casa só depois que o marido sair. Viola desconfia ao ver Luma entrando em uma sala de reunião com Mavi. Luma conta a Mavi que Rudá descobriu a verdade.

Capítulo 54 - Sábado, 9 de novembro

Luma se sente acuada diante das acusações de Viola e conta a Mavi sobre as descobertas que a amiga fez. Berta quase flagra Ísis e Sirlei juntos. Sirlei elogia Berta. Rudá e Luma discutem e ele a expulsa de sua casa. Nahum aconselha Mavi a contar toda a verdade para Viola. Mavi faz uma revelação a Viola.