Mania de Você: Saiba quando o assassino de Molina será revelado

Chegou a hora! Nos próximos capítulos da novela Mania de Você, da Globo, o público vai descobrir quem matou Molina e Mércia será a responsável pela revelação

Nos próximos capítulos da novela Mania de Você, da Globo, o segredo sobre quem matou Molina (Rodrigo Lombardi) chegará ao fim! A identidade do assassino está prestes a ser revelada na TV. Saiba quando e como tudo vai acontecer:

Nas cenas, de acordo com a Globo, Mércia (Adriana Esteves) vai revelar que guardou as imagens das câmeras de segurança da noite da morte de Molina. Ela aparecerá indo até o mausoléu onde o corpo de Molina está sepultado. Lá, ela pega um pendrive com a única prova que possui de quem matou o amante.

Em um esconderijo dentro do mausoléu, ela encontra o pendrive e o leva para casa. Ela assiste ao conteúdo das câmeras de segurança e os telespectadores também vão assistir junto com ela. Assim, a identidade do assassino será revelada e ela começa a colocar em prática o seu plano de vingança e chantagem.

As cenas vão ao ar a partir de segunda-feira, 21. Afinal, quem matou Molina? O segredo sobre a morte de Molina só será revelado oficialmente quando a cena for ao ar. Porém, a mídia especializada aposta que o assassino de Molina é Mavi (Chay Suede), filho dele com Mércia. Os rumores dizem que, se o autor João Emanuel Carneiro não mudar nada no script da novela, Mavi é realmente o assassino do próprio pai e foi ele quem armou para acusar Rudá (Nicolas Prattes).

Mércia (Adriana Esteves) na novela Mania de Você - Foto: Globo / Manoella Mello

Confira o resumo da novela Mania de Você para o período de 21 a 26 de outubro:

Capítulo 37 - Segunda-feira, 21 de outubro

Luma liberta Mércia, e Mavi descobre. Rudá leva Santiago para o posto de saúde ao vê-lo passando mal. Viola experimenta o vestido do casamento. Mavi ameaça Luma de terminar com o pacto que fez com ela se Mércia contar alguma coisa sobre ele. Ísis observa Tomás e Evelyn juntos. Santiago se mostra agradecido a Rudá. Moema deixa claro que não acredita em Luma, quando a jovem garante que ajudará Rudá a provar sua inocência. Santiago revela uma informação a Rudá e a Moema sobre a noite em que Molina morreu. Mércia assiste às imagens da morte de Molina, que revelam o verdadeiro assassino.

Capítulo 38 - Terça-feira, 22 de outubro

Mércia está decidida a não deixar Mavi se casar com Viola. Rudá diz a Moema que, se Mavi apagou as gravações do dia da morte de Molina, não terá como provar sua inocência. Viola revela a Luma que está em dúvida sobre o seu casamento. Mavi recebe Nahum no resort no dia de seu casamento. Leidi ameaça contar que Tomás não é neto de Berta, se Ísis não apoiar o namoro do filho com Evelyn. Moema incentiva Rudá a reagir contra o casamento de Viola. Mércia ameaça divulgar as imagens da noite da morte de Molina, se o filho se casar com Viola.

Capítulo 39 - Quarta-feira, 23 de outubro

Mavi garante que se vingará de Mércia, e diz a Viola que terão que cancelar seu casamento. Luma tenta acalmar Viola. Mavi conta seu segredo a Nahum e diz que está sendo ameaçado por Mércia. Hugo avisa aos convidados que o casamento foi adiado. Mércia se sente vitoriosa. Rudá e Luma concluem que Mavi está sendo chantageado pela mãe. Viola diz a Mavi que não sabe se ainda quer se casar com ele. O Oficial de Justiça aparece na casa de Michele para cumprir o mandado de despejo. A mando de Mavi, Iberê rastreia o paradeiro de Mércia. Moema demonstra a Rudá que desconfia da ajuda de Luma. Mavi dopa Mércia com a ajuda de Iberê, e a interna em uma clínica psiquiátrica.

Capítulo 40 - Quinta-feira, 24 de outubro

Viola pergunta a Luma se ela acha que Mavi pode ser um bandido. Mavi mente para Viola, dizendo que sofreu ameaças caso o casamento se realizasse. Viola pede desculpas a Mavi. Robson humilha Fátima. Iberê oferece emprego em Portugal para Michele e Cristiano. Mércia se recusa a contar para Mavi o nome da pessoa para quem entregou a cópia das imagens da noite do assassino de Molina. Nahum revela a Mavi a culpa que Mércia carrega, e pede que tenha compaixão pela mãe. Rudá descobre que Mavi é um traficante de animais, e jura a Luma que acabará com o rival.

Capítulo 41 - Sexta-feira, 25 de outubro

Luma alerta Rudá para o perigo de vigiar Mavi. Mércia se recusa a contar a Mavi onde estão as imagens do assassinato de Molina. Iberê estranha o interesse de Nahum sobre sua vida. Viola deixa claro para Mavi que não confia no namorado. Luma tenta extorquir dinheiro de Mavi, dizendo que descobriu suas atividades ilícitas. Michele e Cristiano contam a Viola que aceitaram o convite de Iberê para trabalhar em Portugal. Hugo desaprova o namoro de Bruna com Iarlei. Berta pede a Sirlei que não conte a Ísis que eles foram à praia juntos. Dhu vende a TV para dar o dinheiro a Leo Caravelli. Rudá conta a Moema sobre sua intenção de provar que Mavi é contrabandista. Mavi paga Walter para dar um susto em Viola. Nahum visita Moema. Iberê entrega as passagens para Michele e Cristiano. Rudá descobre sobre as atividades ilegais de Mavi.

Capítulo 42 - Sábado, 26 de outubro

Viola acredita na armação de Mavi e Walter. Rudá conta a Luma sobre o que descobriu a respeito de Mavi. Nahum diz a Mavi que conta tudo o que sabe sobre Mércia, caso o rapaz revele onde está sua mãe. Iberê se nega a ajudar Mércia a sair da clínica. Dhu fica arrasada com o desprezo de Leo Caravelli. Moema denuncia Mavi e Iberê. Luma tira mais dinheiro de Mavi, o alertando sobre o flagra da polícia. Mércia consegue pegar um celular de um visitante e liga para seu contato, orientando o envio do vídeo para Mavi. Mavi fica acuado ao receber o vídeo que o incrimina e ao constatar que Mércia tem um cúmplice.