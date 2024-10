Mania de Você: Viola reage ao ser abandonada no altar

Saiba qual será a atitude de Viola após ser deixada no altar por Mavi nos próximos capítulos da novela Mania de Você

Nos próximos capítulos da novela Mania de Você, da Globo, Viola (Gabz) será abandonada no altar por Mavi (Chay Suede). Ele decide ceder à chantagem da mãe, Mércia (Adriana Esteves), mas ele ficará surpreso com a atitude da noiva depois do casamento não acontecer.

Nas cenas, de acordo com a Coluna Play, do Jornal o Globo, Mércia obriga Mavi a não se casar com Viola sob a ameaça de que vai revelar segredos dele. Com isso, o rapaz aceita e cancela o casamento com a noiva.

Ao ser deixada no altar, Viola vai reagir. Ela ficou muito nervosa ao ser abandonada pelo noivo e recebeu o apoio de Luma (Agatha Moreira). Então, Viola diz para Mavi que não sabe se ainda quer viver com ele e o rapaz fica desesperado. Logo depois, Viola tem uma conversa com Luma e pergunta se o namorado pode ser um bandido.

Confira o resumo dos capítulos da novela Mania de Você para o período de 17 a 19 de outuro:

Capítulo 34 - Quinta-feira, 17 de outubro

Rudá fica perturbado com as informações de Mércia sobre as armações de Luma e Mavi para afastá-lo de Viola. Rudá desconfia dos presentes que Luma lhe dá. Mércia ameaça prejudicar Mavi, se ele a expulsar da cobertura. Evelyn prefere manter a relação com Tomás em segredo. Ísis percebe que Evelyn não está sintonizada com as atitudes dos pais. Michele comenta com Cristiano seu desespero sobre dívidas deixadas pelo pai. Diana reage ao ciúme de Hugo. Dhu fica encantada com Leo Caravelli e acaba desmaiando. Mércia se aproxima de Iberê. Rudá confessa a Moema que não sabe mais em quem confiar. Moema aconselha o neto a se preocupar em provar sua inocência. Rudá descobre que os brincos comprados por Luma são joias caras. Rudá surpreende Mavi.

Capítulo 35 - Sexta-feira, 18 de outubro

Rudá força Mavi a revelar o acordo que fez com Luma. Rudá confronta Luma e decide deixar a lancha. Mavi acusa Mércia de ter medo de Nahum. Mavi dopa Mércia e a leva, desacordada, para um abrigo secreto. Rudá se muda para a casa de Moema. Michele e Cristiano são despejados de casa. Mavi manda Luma ir embora com Rudá, ameaçando o namorado da jovem. Seguindo conselho de Moema, Rudá procura Santiago para ajudá-lo a desvendar a morte de Molina. Luma registra a nova senha do bunker, ao ouvir Mavi conversando com Zon. Luma consegue entrar no bunker e se depara com Mércia.

Capítulo 36 - Sábado, 19 de outubro

Luma liberta Mércia do bunker, e Mavi descobre. Rudá leva Santiago para o posto de saúde ao vê-lo passando mal. Viola experimenta o vestido do casamento. Mavi ameaça Luma de terminar com o pacto que fez com ela, se Mércia contar alguma coisa sobre ele. Ísis observa Tomás e Evelyn juntos. Santiago se mostra agradecido a Rudá. Moema deixa claro que não acredita em Luma, quando a jovem garante que ajudará Rudá a provar sua inocência. Santiago conta a Rudá e a Moema que, na noite em que Molina morreu, viu Mavi entrar na sala de controle da empresa. Mércia assiste às imagens da morte de Molina, que comprovam quem cometeu o crime.