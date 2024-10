Mania de Você: Saiba qual será a reação de Mavi após ser desmascarado

Nos próximos capítulos da novela Mania de Você, da Globo, Mavi vai ter uma atitude inesperada após ser desmascarado e dará uma reviravolta na trama

Nos próximos capítulos da novela Mania de Você, da Globo, Mavi (Chay Suede) vai reagir ao ser desmascarado por Viola (Gabz). Ela descobre que ele é o dono do resort Albacoa e confronta o rapaz, mas ele tem uma atitude que dará uma reviravolta na trama.

Nas cenas, de acordo com a Coluna Play, do Jornal O Globo, Mavi não se abala ao ser descoberto por Viola. Ela vai questioná-lo ao descobrir que ele é o verdadeiro dono do resort, mas ele conta com Luma (Agatha Moreira) para se sair bem. Luma, que está recebendo dinheiro de Mavi para ficar quieta, diz que mentiu para Viola e a história do golpe era mentira.

Com isso, Viola acredita e cai em uma nova armadilha do namorado. Mavi resolve virar a página e pede Viola em casamento. De forma inesperada, ele a surpreende com joias e faz o pedido de casamento, que ela aceita.

Saiba como Viola descobre a verdade sobre Mavi em Mania de Você

Nos próximos capítulos da novela Mania de Você, da Globo, Viola (Gabz) vai descobrir a verdade sobre Mavi (Chay Suede). Ela receberá pistas sobre ele ser o verdadeiro dono do resort e decide investigar. Saiba como será:

Nas cenas, de acordo com a Globo, Luma (Agatha Moreira) descobre que Mavi é o dono do resort Albacoa e conta para Rudá (Nicolas Prattes). Ela ainda diz que fez um acordo com Mavi para ficar em silêncio sobre a mentira dele. Rudá diz que Luma se vendeu para o vilão por dinheiro e decide confrontar Viola.

Rudá diz que Viola é a sócia de Mavi, mas ela nega e não entende a acusação dele. Então, ela resolve investigar Mavi. Viola questiona o gerente Robson (Eriberto Leão) sobre o dono do resort, mas apenas consegue descobrir que o dono mora na cobertura do hotel. Um dia, ela se esconde e vê Mavi entrando na cobertura.

Ela espera Mavi sair do local e questiona sobre ele ser o dono do resort. Sem ter como mentir, ele confirma.