Saiba os bastidores da saída de Ana Beatriz Nogueira de Mania de Você

A atriz Ana Beatriz Nogueira anunciou recentemente que deixará o elenco da novela Mania de Você, da Globo, antes do final da história. Diagnosticada com esclerose múltipla há alguns anos, a artista decidiu priorizar os cuidados com a saúde e, por isso, encerrou sua participação na novela antecipadamente. Agora, os bastidores dessa decisão foram revelados

De acordo com informações da coluna Play, do jornal O Globo, a atriz já estava afastada do trabalho há duas semanas. As altas temperaturas, como as registradas na cidade cenográfica, impactam quem tem esclerose múltipla. Diagnosticada com a doença em 2009, a atriz vinha enfrentando episódios intensos de fadiga.

A atriz não conseguiu participar das cenas do casamento de Rudá (Nicolas Prattes) e Viola (Gabz) junto ao restante do elenco. Por isso, na última segunda-feira, 16, ela gravou sozinha as reações de sua personagem, Moema, que foram inseridas na novela posteriormente.

Qual será o final de Moema?

Com a saída da atriz, o autor, João Emanuel Carneiro, precisou tomar uma decisão radical. Ainda conforme o jornal O Globo, ele decidiu matar Moema. A história terá uma passagem de tempo de um ano em breve e o público já receberá a notícia de que a personagem morreu.

A revelação será feita quando Nahum (Ângelo Antônio) olhar para uma foto da amada e contar que ela morreu após ficar doente. Esta deverá ser a única citação sobre o que aconteceu com Moema.

Como Ana Beatriz Nogueira anunciou sua decisão?

A notícia sobre sua decisão de sair da novela Mania de Você foi dada pela própria atriz Ana Beatriz Nogueira por meio das redes sociais. "Mando um abraço bem apertado para nosso lindo público e para meus amigos de cena e bastidores da novela Mania de você. As altas temperaturas me pegaram de surpresa nas esquinas de nossa cidade cenográfica", explicou.

"Vou ali, lá, nas águas geladas e nas temperaturas mais amenas, me cuidar e assistir meus companheiros que seguem até o final da novela. Toda felicidade e fé cênica! Estamos juntos", encerrou.

